A karácsonyi vacsora okozta anya és 15 éves lánya halálát Olaszországban

Anya és 15 éves lánya halt meg ételmérgezésben, valószínűleg a karácsony szenteste megevett hal és tenger gyümölcsei miatt Olaszországban. Az ünnepi vacsorából evett az apa is, őt kórházban ápolják.

Az ország középső részén, egy Molise tartományban lévő faluban, Piatracatellában élő családból a kislány szombat este, az édesanyja néhány órával később halt meg. Bár a rendőrség azt hangsúlyozza, hogy a halál okának végleges megállapításához meg kell várni a boncolás eredményét, a haláleseteket ételmérgezésként kezelik.

Ezzel a diagnózissal küldték őket korábban haza a helyi kórház sürgősségi osztályáról is, amit rosszullétük miatt december 24. után felkestek. A kórházból azonban mindkétszer hazaküldték őket, vagyis a sürgősségin minden jel szerint nem vették észre, hogy mennyire súlyos esetről, konkrét életveszélyről van szó.

Szombat este aztán a tünetek hirtelen súlyosbodtak: az anyánál és a lányánál is elviselhetetlen fájdalom és görcsök jelentkeztek. A kórházba visszatérő család tagjait ekkor már az intenzív osztályra vitték, de néhány óra múlva ketten is meghaltak. A család idősebb lánygyermeke, bár ugyanazt a menüt ette, mint a többiek, tünetmentes maradt.

(via Corriere della Sera)