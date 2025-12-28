A legborúlátóbb előrejelzéseknél is kevesebb gyerek születhetett idén Japánban

A legpesszimistább kormányzati előrejelzéseknél is rosszabbul alakulhat a születések száma idén Japánban: a Financial Times által idézett demográfiai becslések szerint idén várhatóan kevesebb mint 670 ezer gyermek születik majd a szigetországban, ami a statisztikák vezetésének kezdete, azaz 1899 óta a legalacsonyabb érték. A helyzet súlyosságát jelzi az is, hogy a kormányzati előrejelzések korábban tizenhat évvel későbbre saccolták, hogy ennyire beeshet majd a születésszám, és ez az érték a társadalmi következményein túl komoly nyomás alá helyezheti a költségvetési terveket is.

Japán nyugdíjasok tornáznak a parkban Fotó: DAVID MAREUIL/Anadolu via AFP

A lap szerint ha tényleg ennyire alacsonyan alakul majd a születésszám (ami nem tartalmazza a külföldi lakosok gyermekeit), az várhatóan tovább erősíti a vészhelyzet érzetét Japán csökkenő népességével kapcsolatban, miközben a japán társadalom egyre inkább ellenzi, hogy egyre többen költöznek oda külföldről, ami érződött már a legutóbbi választáson is, ahol a bevándorlásszkeptikus erők jól szerepeltek.

Az új miniszterelnök, Takaicsi Szanae kozben az ország legnagyobb problémájának nevezte a csökkenő születésszámot, és még az előző kormány tavaly 23 milliárd dollárnyi jent szánt egy hároméves programra, azzal a céllal, hogy növeljek a születések számát. Közben azonban meredeken csökken a házasságok száma, és nő az éves halálozásoké, így tavaly mintegy kilencszázezerrel csökkent a japán népességszám.