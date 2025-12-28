Hiába a karácsonyi csoda, a tűzoltóság elbontotta a feltámasztott Eisbach-hullámot

Ismét eltűnt a pár napja visszatért müncheni Eisbach-hullám – írja a Süddeutsche Zeitung. A tűzoltóság munkatársai ugyanis eltávolítottak egy gerendát, amit feltételezhetően helyi szörfösök építettek be illegálisan a folyóba, és ami miatt karácsonykor újra megjelent München ikonikus hulláma pár napra.

Fotó: PETER KNEFFEL/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Eisbach-hullám évtizedekig a szörfösök paradicsoma volt Bajorországban, de a folyó medrének novemberi kitakarítása óta nyomtalanul eltűnt. Aztán karácsony este feltételezhetően helyi szörfösök kötelekkel, különböző fa elemekkel és egy gerendával újra életre keltették a hullámot, amit végül a hivatásos tűzoltóság munkatársai vasárnap hajnalban, rendőrök jelenlétében elbontott.

A tűzoltóság szóvivője szerint a müncheni várostól kapták a megbízást arra, hogy távolítsák el az Eisbachba illegálisan elhelyezett gerendát. A munkálatok körülbelül egy órán át tartottak. Reggel 9 óra körül az Eisbach már ismét a korábbi állapotában volt, vagyis a híres hullám nélkül.

„Nem tudom, meddig fog ez így tovább folytatódni” – mondta a tűzoltóság szóvivője.

Az ismeretlen szörfaktivisták által elhelyezett gerendát több kötéllel rögzítették, és ez tette lehetővé, hogy újra kialakuljon a hullám. A város egyik képviselője korábban „jogellenesnek” nevezte ezeket a beavatkozásokat, és biztonsági okokra hivatkozva bejelentette, hogy el fogják távolítani őket. Ezt vasárnap reggel a hivatásos tűzoltók végre is hajtották.

Az eddig ismeretlen elkövetőknek jogi következményekkel is szembe kell nézniük. Amennyiben az akció felelőseit azonosítják, akár 50 ezer eurós, azaz nagyjából 20 millió forintos bírságot is kiszabhatnak rájuk – közölte a város szóvivője.

A szörfösök felháborodással reagáltak a vasárnap reggeli bontásra. A sportolók szerint ez „a város hadüzenete nekünk, szörfösöknek”.