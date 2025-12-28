II. kerületi polgármester: Jövőre több mint 4 milliárd forintot vonnak el városrészünktől

Jövőre több mint 4 milliárd forintot vonnak el városrészünktől – írja Őrsi Gergely, II. kerületi polgármester egy Facebook-bejegyzésben. Mint írja, az összeg egyben azt is jelenti, hogy a szolidaritási hozzájárulást Budán 2019 óta a 15-szörösére emelték.

Jövőre tehát nagyjából 500 millió forinttal többet vonnak majd el a kerülettől, Őrsi szerint pedig az egyik legfőbb baj ezzel, hogy „még mindig nem tudhatjuk, hogy melyik országrészben, milyen fejlesztésekre költik”.

Így viszont mindössze annyi látszik, hogy a II. kerületiek adóforintjait felhasználva a kerülettől elvont forrásokkal tömködik be a központi költségvetésen tátongó lyukakat, aminek következtében a helyi adó nem helyben hasznosul – tette hozzá.

A II. kerület novemberben már jogi eljárást is indított, miután a kormány elvont tőlük 439 millió forintot. Őrsi akkor azt írta, hogy „az ilyen típusú elvonások nemcsak igazságtalanok, sokszor ellehetetlenítik a költségvetés tervezhetőségét és a kiszámítható működést egyaránt”.

A szolidaritási hozzájárulás Budapest esetében is évről évre egyre dinamikusabban nőtt: 2023-ban 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követelt a fővárostól az állam, 2024-ben 75 milliárdot, idén már 89,1 milliárdot. Emiatt már a csőd felé tartott a főváros, Karácsony Gergely pedig egy Büszkeségmenettel válaszolt a kormánynak amiről videót is készítettünk: