Kétmilliárd eurós drónvédelmi rendszert épít ki Lengyelország az orosz fenyegetés miatt

Lengyelország kétmilliárd euróból két éven belül kiépíti az új, drónok elleni védelmi rendszerét az ország keleti határán – mondta a Guardiannek Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszterhelyettes Varsóban. A döntés fő indoka, hogy idén többször is pilóta nélküli orosz harci eszközök hatoltak be a lengyel légtérbe.

A projektet nagyrészt az EU-s SAFE védelmi hitelprogramból finanszírozzák, és az új légvédelmi rendszer többrétegű lesz, géppuskákkal, ágyúkkal, rakétákkal és drónzavaró rendszerekkel.

Lengyel katona amerikai drónelhárító rendszerrel egy novemberi gyakorlaton. Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Szeptemberben tucatnyi orosz drón repült be a lengyel légtérbe. Bár a többségüket lelőtték, az incidens miatt repülőtereket kellett lezárni, vadászgépeket riasztottak és egy ház is megsérült a rázuhanó darabok miatt. A berepülő drónok egészen olcsó, fegyvertelen eszközök voltak, a védekezés költségei azonban nagyságrendekkel magasabbak. Radosław Sikorski külügyminiszter akkor azt mondta, hogy az oroszok ezzel is tesztelik a lengyel reakciókat.

Lengyelország a GDP 4,7 százalékára emelte védelmi kiadásait, ami a legmagasabb arány az Európai Unióban. A drónellenes rendszeren túl, többek között a szárazföldi határaikat is megerősítik Belarusz és Kalinyingrád felé a Keleti Pajzs program keretében.

Leopard 2PL harckocsik az augusztusi lengyel katonai parádé előtt Varsóban. Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

A lengyel miniszterhelyettes a Guardiannek arról beszélt, hogy amíg Ukrajna feltartóztatja Oroszországot, Európát nem fenyeget hagyományos háború, de ha Moszkva győzne, a Kreml figyelme Európa felé fordulhat. Tomczyk szerint a kérdés ezért nem is az, hogy 2–3 százalék helyett mennyit költsenek a hadseregre, hanem az, hogy időben növelik-e a ráfordításokat, vagy később kényszerülnek sokkal drágább megoldásokra, mint Ukrajna, akik a GDP-jük 40 százalékát kénytelenek háborús kiadásokra fordítani.