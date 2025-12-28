Meghalt Brigitte Bardot

91 éves korában elhunyt a legendás francia színésznő, írja a Figaro a Brigitte Bardot Alapítvány bejelentése nyomán.

Bardot az ötvenes-hatvanas évek egyik legnagyobb filmsztárja és divatikonja volt, énekesnőként is sikeres volt. A hetvenes évek elején abbahagyta a filmezést, azóta elsősorban állatvédő alapítványát vezette.

Igazán ismertté az 1956-ban forgatott És Isten megteremté a nőt című filmmel vált, amit akkori férje, Roger Vadim rendezett. Ennek a szerepnek köszönhetően évtizedeken át Bardot testesítette meg a korszak női ideálját. Karrierjét modellkedéssel kezdte, már tizenöt évesen szerepelt az Elle címlapján, és így fedezték fel a stúdiók. A hatvanas években nem nagyon volt ismertebb nő nála Európában és a világon, 1969-ben pedig ő személyesíthette meg először élőben a francia köztársaságot szimbolizáló Marianne-t.

A hatvanas években komolyabb filmekben is szerepet kapott, például az Oscarra jelölt, Henri-Georges Clouzot rendezte Igazság, vagy a Godard-féle, A megvetés című filmekben. Az évtized második felében kipróbálta magát Hollywoodban is, de közben saját bevallása szerint egyre inkább elege lett abból, amivel a sztárság járt.

39 évesen vonult vissza a filmezéstől, innentől elsősorban az állatvédelemnek élt. Az elmúlt években számos alkalommal okoztak botrányt a szavai Franciaországban, mint a Guardian írja, például amikor a melegek vagy a francia társadalom iszlamizációja ellen kelt ki, és ismert támogatója volt a szélsőjobboldali Nemzeti Frontnak.