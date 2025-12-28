Egybefüggő négy napos bankszünnapot tart az MBH december 31. (szerda) 22:00 óra és 2026. január 4. (vasárnap) 20:00 óra között. Ebben az időszakban az ügyfelek „leállást tapasztalhatnak a bank elektronikus csatornáinak elérésében, az átutalási megbízások teljesítésében, a készpénzfelvételben, valamint a befektetési szolgáltatások elérésében, és fennakadások lehetnek a bankkártyahasználatban is” – írja az MBH bank.

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Mint írták, a több napos bankszünnapra azért van szükség, hogy korszerűsítsék az informatikai rendszereiket. Január elseje este 10 óra és január másodika reggel 6 óra között ráadásul a tranzakciós SMS értesítések sem érkeznek meg.

Az MBH arra kéri ügyfeleit, hogy tranzakcióikat és egyéb banki ügyeiket időzítsék a bankszünnapokat megelőző időszakra és javasolják, hogy ellenőrizzék számlaegyenlegüket, hogy elegendő fedezet álljon rendelkezésükre az év első négy napjában.

Ez időszakban a telefonos ügyfélszolgálat (Telebank) csak korlátozott ügyintézéssel lesz elérhető, míg a lakossági és vállalati mobilbank (Netbank) egyáltalán nem lesz elérhető. A Videóbank szolgáltatás (számlanyitás, online áruhitel igénylés, KIOSK szolgáltatás, MFB, diákhitel szolgáltatás) 2025. december 31. 12:00-ig az ünnepi nyitvatartás szerint lesz elérhető, 2026. január 01-e és január 05-e 8:00 között a szolgáltatás nem lesz elérhető.

Az ATM-en keresztüli készpénzfelvételnél 2026. január 02-a és január 04-e között átmeneti, részleges szolgáltatáskiesés várható. Míg az ATM-en keresztüli készpénzbefizetésre 2025. december 31. 22:00 és 2026. január 04. 20:00 között nem lesz lehetőség.

A szünnapokon a megszokott rendben biztosítják a hitelkártya használatot, a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatásokat, valamint a SZÉP kártya használatot. A betéti kártyákat a leállás kezdetekor ismert online egyenleg erejéig lehet használni a korábban beállított napi limitek szerint.