Orosz dezinformációs kampány is kíséri a bolgár euró bevezetését

Bulgáriában januárban vezetik be az eurót, azonban az Oroszországhoz köthető dezinformációs kampányok hatására ezt egyre többen ellenzik – írja a Guardian. Bár ezen a ponton a politikai feszültség várhatóan nem akadályozza meg az euró bevezetését, sokan attól tartanak, hogy az átállás idején jelentősen megugranak majd az árak.

Az euró bevezetését ellenző tüntetők Szófia egyik főterén szeptemberben Fotó: HRISTO VLADEV/Anadolu via AFP

A 6,5 millió fős ország január 1-jén az eurózóna 21. tagállama lesz. A brüsszeli és szófiai döntéshozók abban reménykednek, hogy ez a lépés új lendületet ad az EU legszegényebb tagállama gazdaságának, és megszilárdítja Bulgária Nyugat-barát irányultságát. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint „az eurónak köszönhetően” Bulgáriában több lesz a beruházás, valamint több „minőségi munkahely jön majd létre”.

Egy közelmúltbeli szófiai látogatása során Valdis Dombrovskis uniós gazdasági biztos pedig arról beszélt, hogy a csatlakozás különösen fontos Oroszország Ukrajna elleni háborújának idején, mivel ezek az események „rávilágítanak az európai egység jelentőségére”.

„A legtöbb európai ország – Bulgáriát is beleértve – túlságosan kicsi ahhoz, hogy önállóan alakítsa a mai világot. Csak akkor tehetnek szert a szükséges súlyra, ha teljes mértékben integrálódnak az Európai Unió nagyobb politikai és gazdasági struktúráiba” – mondta.

Az előnyök ellenére azonban a bolgár társadalom korántsem egységes. A pénzügyminisztérium egy friss felmérése szerint a polgárok 51%-a támogatja az egységes valuta bevezetését, míg 45% ellenzi azt. Ez akkor is megmutatkozott, amikor júniusban verekedés tört ki a parlamentben, amikor az Európai Bizottság jóváhagyta Bulgária euróövezeti csatlakozását:

Petar Ganev, a szófiai székhelyű Piacgazdasági Intézet vezető kutatója szerint az euró körüli megosztottság a szélesebb politikai feszültségek tünete. „Ez egyáltalán nem meglepő. Az ország szinte minden elképzelhető kérdésben megosztott” – mondta Ganev. Oknyomozó anyagok pedig arra jutottak, hogy a megosztottságot külön növelte az is, hogy orosz kapcsolatokkal rendelkező közösségimédia-kampányok hálózata is igyekezett aláásni az euró támogatottságát dezinformáció terjesztésével.

Mindeközben a négy éve tartó politikai válság – ami alatt hét parlamenti választást tartottak és számos korrupciós ügyre derült fény – aláásta a kormányba vetett bizalmat, és hozzájárult a politikai polarizációhoz. A volt miniszterelnök, Rosen Zseljazkov kormánya a múlt héten, kevesebb mint egy év hivatalban töltött idő után lemondott, miután hetekig tartó, országos méretű korrupcióellenes tüntetések zajlottak.

Bár a politikai feszültség várhatóan nem akadályozza meg az euró bevezetését, sokan attól tartanak, hogy az átállás idején megugranak az árak. Az átlagosan havi mintegy 1100 fontnak, azaz 480 - 500 ezer forintnak megfelelő fizetés mellett ezt sok bolgár nem engedheti meg magának. Mivel az infláció pedig várhatóan a vidéki közösségeket és az időseket fogja a leginkább terhelni, ezért ők félnek leginkább az átmenettől – annak ellenére, hogy Brüsszel szerint nincs bizonyíték arra, hogy az infláció emelkedne.

Bulgáriában január 31-ig lehet majd párhuzamosan levával és euróval fizetni, ezt követően kizárólag az eurót fogadják el.