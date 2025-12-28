Piros-kékbe borították az Eiffel-tornyot, negyven ultrát tartóztattak le Párizsban az illegális tűzijáték miatt

Látványos, de illegális tűzijátékkal és füstbombákkal festette piros-kékre, a Paris Saint-German színeire az Eiffel-tornyot Párizsban a csapat egyik ultracsoportja szombat este - a rendőrség közülük negyven embert állított elő az akció miatt.

A Collectif Ultras Paris tagjai a Szajna túlpartjáról, a Trocaderóról lőtték fel a tűzijátékokat, amiről ehhez hasonló felvételek pörögnek:

A PSG szurkolói szombat este a klub 2025-ös évét ünnepelték, azt a szezont, amiben a Paris Saint-Germain a története során először megnyerte a Bajnokok Ligáját - nagyjából végtelen katari pénzből, a Luis Enrique által végre nagyon összerakott csapattal.

Az Eiffel-toronynál két héttel korábban már volt egy szintén focis kötődésű illegális tűzijáték, aminél szintén a párizsi rendőrség lépett közbe: december 13-án a nápolyi csapatról szóló filmet népszerűsítettek hasonló módon.