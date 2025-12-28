Putyin: Oroszország erővel fogja elérni ukrajnai céljait, ha Kijev nem akar békét

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton kijelentette, hogy amennyiben Ukrajna nem siet a béke megkötésével, és ha nem akarja békés úton rendezni a konfliktust, Moszkva erővel fogja megvalósítani ukrajnai céljait – írja a Reuters. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint azonban Putyin ezzel a kijelentésével csak azt demonstrálta, hogy folytatni akarja a háborút, miközben Kijev békét szeretne.

Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Putyin azután beszélt erről, hogy karácsonykor is több megyében öltek meg ukránokat orosz légicsapások. Az ukrán légierő közlése szerint az orosz erők karácsony éjszakáján 131 drónnal támadtak, ezek közül 106-ot le tudtak lőni, 22 pedig valamelyik településen csapódott be. Zelenszkij eközben vasárnap Floridában találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy megoldást találjanak a konfliktus lezárására.

Eközben a Kreml nemrég arról posztolt a Telegramon, hogy Moszkva erői elfoglalták a Donyeck megye keleti részén fekvő Mirnohrad, Rodinszke és Artyemivka városokat, valamint a zaporizzsjai régióban található Huljaipolét és Sztepnohirszket.

Az ukrán hadsereg hamis állításoknak nevezte Oroszország kijelentéseit Huljaipole és Mirnohrad elfoglalásáról. Mindkét helyszínen továbbra is „nehéz” a helyzet, de az ukrán csapatok „védelmi műveletei” folytatódnak, Huljaipole jelentős része pedig továbbra is az Ukrajna Védelmi Erőinek ellenőrzése alatt áll – közölte az ukrán fegyveres erők vezérkara.