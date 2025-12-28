Trump felhívta Putyint, mielőtt leül Floridában Zelenszkijjel

Nem sokkal azelőtt, hogy megkezdődött Zelenszkij ukrán elnökkel a találkozója Mar-a-Lagóban, Donald Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal is vasárnap - közölte Trump a Truth Social oldalán. Trump annyit írt, hogy jó és produktív telefonbeszélgetésen van túl az orosz elnökkel.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában, 2025. augusztus 15-én Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Zelenszkij helyi idő szerint a reggeli órákban már Floridában volt, Kanadából érkezett, ahol Mark Carney kanadai kormányfővel tárgyalt - Carney a találkozón 2,5 milliárd kanadai dollár (1,8 milliárd amerikai dollár) támogatást ajánlott fel Ukrajna újjáépítésére. Zelenszkij telefonon egyeztetett Keir Starmer brit miniszterelnökkel és az őt támogató további európai kormányfőkkel, így a német kancellárral, a lengyel és az olasz miniszterelnökkel, valamint a francia elnökkel is.

A vasárnapi amerikai-ukrán csúcstalálkozón a biztonsági garanciák, a Donbasz ellenőrzése és a területi kérdések lesznek várhatóan napirenden, és kiemelt téma lehet a zaporizzsjei atomerőmű felügyelete is. Zelenszkij az eredeti, amerikai béketerv 20 pontra redukált, Ukrajna által módosított változatával érkezett Floridába.