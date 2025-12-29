444 kalendárium #29: Olvasóink megismerhették a rekordméretű Pride szervezésének kulisszatitkait

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

2025 legrosszabbul öregedő mondata volt Orbán Viktor év eleji fenyegetőzése, amikor azt javasolta a Pride szervezőinek, ne bajlódjanak a felvonulás szervezőivel. Pontosan tudjuk, mi lett az eredmény: rekordméretű tömeg vonult a Budapest Pride-on.

Ez az eredmény viszont nem magától jött össze, a 444-en pedig Keller-Alánt Ákos részletes cikkben mutatta be, hogyan dolgoztak a háttérben a szervezők és Budapest vezetése azon, hogy a tiltás ellenére is megvalósuljon a rendezvény. Ehhez szükség volt jogi mestercselekre is, voltak menet közben kifaroló támogatók és a rendőrségtől érkező informális jelzés is: minderről bővebben cikkünkben lehet olvasni.

Néhány hónappal később pedig a Pécs Pride esetében is megismétlődött mindez: tiltás, ezzel szembeszegülő szervezők, majd látványos felvonulás (amiről helyszíni riportot is közültünk.)

Fotó: Bankó Gábor

„Először azt gondoltam, hogy ez csak gumicsont, nem lehet megcsinálni ezt Magyarországon, mert a különböző nemzetközi egyezmények és európai uniós szabályok keretet szabnak. Amikor láttam, hogy mégis elfogadták az új szabályozást, az volt az első gondolatom, hogy nem fogunk meghajolni, meg fogjuk tartani a rendezvényt. Egy pillanatig sem volt kérdés, hogy idén is lesz Pécs Pride” - mondta az esemény szervezője a 444-nek adott interjúban.

