A Karmelitába is meghívták a Semjént bíráló fideszest

Emlékeznek Junghausz Rajmundra? Ő volt 2025 egyik percembere – méltán népszerű sorozatunk hamarosan jelentkezik –, aki újbudai Fidesz-KDNP-s képviselőként azt írta Semjén Zsolt egyik nyilatkozata után: „megdöbbentő, hogy a kereszténydemokraták elnökének ennyire nem jelent semmit a legelesettebbek világa”.

A 24.hu-nak adott interjújából kiderül, mi minden történt azóta. Azt már lehetett tudni, hogy maga Semjén Zsolt is felhívta a poszt után, azt viszont nem, hogy a Karmelitába is kapott meghívást. Itt négyszemközt beszélgetett a KDNP-elnökkel, ennek nyomán emelték napi 1500 forintról 4000-re az étkezési díjat. Az újbudai képviselő Semjén javára írta, hogy nem csak túllenni akart a találkozón, szerinte őszintén érdeklődött.

Junghausz Semjén kérésére egy hatoldalas összefoglalót is küldött javaslatairól a miniszterelnök-helyettesnek, aki visszajelzett, hogy tetszett neki az anyag. Ebben Junghausz azt kérte, hogy a gyermekvédelemre szánt 17 milliárdos pluszpénzt olyan dolgokra is költsék, amik gyorsan javíthatnak a gyerekek közérzetén, ilyen volt például a ruhapénz évi 72 ezer forintról 200 ezerre emelése.

A képviselő ezen kívül felvetette a sporttámogatás kérdését vagy a tehetséggondozó programot, valamint azt: foglalkozzanak a szülőkkel is, hogy minél hamarabb olyan körülmények között élhessenek, hogy visszakaphassák gyermeküket.

Saját történetéről annyit mondott, hogy a 11. születésnapja előtt az iskolából vitték el egy gyermekotthonba, mert az édesanyja egyedülálló szülőként nem tudta eltartani a családját.