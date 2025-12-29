A legfontosabb területi kérdésekben nem volt előrelépés Trump és Zelenszkij Mar-a Lago-i találkozóján

Zenelszkij és Trump kiállnak a sajtó elé a négyszemközti megbeszélésük utáőn. Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Miközben Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy összességében előrelépést értek el az általa „érdeminek” minősített vasárnapi Mar-a Lago-i találkozón és már egyezség van a 20 pontos amerikai béketerv „90 százalékáról”, Donald Trump amerikai elnök ezt nem cáfolva jóval óvatosabban fogalmazott a sajtónak a békekötés esélyeiről a két vezető floridai személyes találkozója után. (Ami előtt Trump két órán át telefonált Vlagyimir Putyinnal.)

A két legfontosabb, egyben legvitatottabb pontról, vagyis a területek és a biztonsági garanciák témájáról Trump azt mondta, hogy az előbbi még „megoldatlan”, míg az utóbbiban már „95 százalékos a megállapodás.”

Az amerikai elnök azt mondta, hogy Putyin a telefonban „nagyon határozottan” állította neki, hogy szándékában áll békét kötni és ő hisz is neki. Az általa említett megoldatlan területi kérdés a Donbász ukrán kézben lévő területeinek esetleges átadását jelenti. Donald Trump a Donyecki és Luhanszki régiókról úgy fogalmazott, hogy „A terület egy részét elfoglalták, egy másik részét talán még nem, de a következő pár hónapban ez is megtörténhet.” Amikor a békekötés esélyeiről kérdezték, az óvatosan fogalmazó Trump azt mondta, hogy

„lehetséges, hogy nem történik meg. Pár héten belül így vagy úgy, de kiderül.”

Az amerikai és az ukrán elnök tárgyalásába úgy egy órára videohívással kapcsolódott be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és több uniós vezető. Trump emiatt is fogalmazott úgy, hogy Ukrajnában az európaiak veszik át a kezdeményezést. Von der Leyen utána arról posztolt, hogy „jó előrehaladást” értek el vasárnap, de a New York Times értesülése szerint Trumpék nem akarnak belemenni az európai békefenntartó katonák ukrajnai állomásoztatásába és nem közeledtek az álláspontok a területek átadásáról sem.

A New York Timesnak nyilatkozó Daniel Fried exdiplomata, orosz-Kelet-Európa-szakértő szerint egyfelől jó hír, hogy sikerült előrelépni a garanciák területén és az amerikai fél mindél több időt fektet a 20 pontos béketervébe, Putyinnak annál nehezebb lesz a szokásos halogató taktikáját folytatnia. De szerint annak sincs jele, hogy az orosz fél komolyan venné a megegyezést és Putyin hajlandó lenne lemondani bármilyen, általa követelt területről.

(Via BBC, New York Times)