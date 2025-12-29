A MÚOSZ szerint a sajtószabadság nem védi a Bors propagandistáit

Bár egy újságírószervezet elvileg nem támogathatja egy lap terjesztésének betiltását, „újságírónak álcázott propagandisták” a sajtószabadság mögé bújva nem rombolhatják gátlástalanul a tisztességes újságírás hitelét „hazugságok terjesztésével”. Ez a MÚOSZ véleménye a Bors-ügyről a Telex friss cikke szerint.

„A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel, amellyel propagandisták társadalmilag is veszélyes akcióját akarta blokkolni a bíróság”

- fogalmaz a szervezet közleménye.

Előzmény: miután a Magyar Hang december 15-én megírta, hogy a Bors 4 millió példányban kinyomtatott különszámot ad ki a Tisza Párt nem létező adóterveiről, a párt 17-én a Törvényszékhez fordult, amely 19-én, 20-i hatállyal megtiltotta a kiadvány terjesztését. A bíróság arra hivatkozott, hogy Bors a kiadvány közzététele előtt nem kereste meg a Tisza Pártot, és abban nem mutatták be a Tisza álláspontját

A MÚOSZ szerint egy 4 milliós példányszámban terjesztett különszám esetében nem lett volna értelme és realitása helyreigazításnak.

„A tájékoztatás és tájékozódás joga kiterjed arra is, hogy kiderüljön: a választások közeledtével ipari méreteket öltött a hazugságok gyártása, amelyek a választók tudatos megtévesztését szolgálják, s ezzel a választói akaratot befolyásolják. A Bors kiadója is ezt a célt szolgálta, a jobb sorsra érdemes lap manipulációs felhasználásával”

- írja az újságírószervezet közleménye.

Mióta a bíróság megtiltotta a Tisza nem létező adócsomagjával riogató Bors-különszám terjesztését, a kormányoldal és a Mediaworks nyíltan szembemegy a döntéssel. A kiadó döntése mellett kiállt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a lapot a szegedi gyűlésen is osztogatták, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pedig már ott tart fejben, hogy a kommunista, állampárti, elnyomó Magyar Péter ellen küzd a szegény, betiltott, ellenzéki Fidesz.

A Magyar Bírói Egyesület ezek után kénytelen volt figyelmeztetni olyasmikre, amelyeknek evidenciának kellene lennie: „A bíróság határozata nem vélemény, nem sugallat, nem kampányeszköz. A bíróság határozatai jogszabályokon alapulnak, jogszabályban meghatározott módon megtámadhatóak, az arra jogosultak szabályozott formában kérhetik a számukra sérelmes döntések felülvizsgálatát. A bíróságok döntései mindenkire nézve kötelező érvényűek, az Alaptörvény XV. Cikke rögzíti: A törvény előtt mindenki egyenlő.”