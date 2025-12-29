Az év 444-es képei

Kapcsolódó cikkek

Videó Elveszik a gyerekeket, hogy irányítsák a felnőtteket

Ilyen, amikor Oroszország anyácska átölel. Kijevben és Herszonban ukrán fiatalokkal beszéltünk, akik hónapokat töltöttek orosz táborokban akaratuk ellenére. Interjúztunk egy gyerekotthon igazgatójával is, aki személyesen akadályozta meg, hogy a gondjaira bízott gyerekeket elhurcolják. A 444 videóriportja az Ukrajna jövője ellen folytatott csendes háborúról.

Kiss Bence, plankog, Gazda Albert, Takács Lili, Botos Tamás, Kristóf Balázs video március 11. 18:00

Gyertyák, virágok, és végtelen fájdalom: a lakástűzben meghalt japán nő tragédiája elrettentő emlékeztetője a rendszer inkompetenciájának

A nő barátai szerveztek megemlékezést a ház elé, ahol az életét vesztette. Ők azok, akik már csaknem egy hete küzdenek azért is, hogy a rendőrség vegye figyelembe az eset gyanús körülményeit.

Diószegi-Horváth Nóra, Bankó Gábor nők elleni erőszak február 5. 6:08

Kínzás, fenyegetés és halálfélelem: így élt a szörnyű halált halt japán nő Budapesten, mégsem kapott segítséget a hatóságoktól

Majdnem megfojtotta, miközben a kisebbik közös gyereküket szoptatta. A magyar rendőrök ingerküszöbét nem érte el, hogy a volt férj lassú, fájdalmas halállal fenyegette meg az exfeleségét.

Szily László bűnügy február 4. 15:45

Náci karlendítésre hasonlító mozdulatokat tett Musk Trump beiktatási ünnepségén

Az egyik a saját X-csatornájára feltöltött felvételen is látszik.

Windisch Judit külföld január 20. 22:17

„Hitlerék nem így köszöntek, római köszöntés volt” – a kitörés túra résztvevőit kérdeztük Elon Musk karlendítéséről

Viszonylag általános vélemény volt, hogy a rómaiak szívből, a nácik felhasból indították a karlendítést. A négyezres tömegben lavíroztunk a náci egyenruhák, fehér cipőfűzős bakancsok és túrabotok között.

Bankó Gábor belföld február 9. 7:10

Mészáros Lőrincék a Maldív-szigetekről érkeztek haza az évértékelő előtt

Még a Valentin-nap előtt utaztak el. Csütörtök este aztán landolt a magángép Budapesten.

Németh Dániel ÉLET február 21. 11:26

Magángéppel jöttek haza Orbán Sáráék Jászai Gellért családjával a Maldív-szigetekről

A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.

Németh Dániel életmód március 5. 6:00

„Előbb a katódgyárat kaptuk meg, aztán a fertőzött marhatetemeket is”

Bábolna külterületén 1400 száj- és körömfájással fertőzött szarvasmarhát földelnek el. A helyiek csak önkormányzati képviselőktől értesültek a hírről, a városvezetés napokig meg sem szólalt.

Molnár Kristóf gazdaság március 12. 11:00

Megjelent a ragadós száj- és körömfájás Magyarországon

A rendkívül ragályos betegség több, mint 50 év után jelent meg újra hazánkban.

Diószegi-Horváth Nóra belföld március 7. 10:03

A legsötétebb uszítás a szabadság nevében

Orbán Viktor vészkorszakra emlékeztető retorikával poloskához hasonlított újságírókat és civileket, majd odáig hajlította a valóságot, ahol Brüsszel háborúja sújtja Ukrajnát. Szégyen és pokol vár ellenfeleire.

Rényi Pál Dániel POLITIKA március 15. 15:01

Gyurcsány Ferenc: Én nem loptam, az kurvaisten

Gyurcsány Ferenc lakókocsival járja az országot. Bár a legelején még előre meghirdették a programjait, másfél hete már nem tesznek így. Nem csoda, hogy a DK elnöke az országjáráson alig találkozik választókkal. Ez viszont szerinte nem probléma, ugyanis a közösségi médiáé a jövő. Egy napot töltöttünk vele, hogy megértsük, miért is járja akkor az országot.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor Politika március 30. 7:22

Gyurcsány Ferenc mindenről lemond és visszavonul a közélettől

Se pártelnök, se képviselő, se semmi nem lesz többé. Ráadásul még el is válnak egymástól Dobrev Klárával.

Gazda Albert POLITIKA május 8. 12:37

„Nem került káros anyag a levegőbe, mert az baj lenne, baj meg ugye nincs”

Évtizedek óta minden tavasszal több száz hektáron gyújtogatnak Ózd környékén. A rendszer válasza az apátia és tagadás, a hatóságok munkáját a feudális viszonyok gátolják. A polgármester állítása szerint nem tud ilyen tűzesetekről.

Bankó Gábor belföld április 24. 15:16

Netanjahu korruptnak és rothadtnak nevezte a büntetőbíróságot, Orbán szerint a szabadság szigete vagyunk

Miközben Izrael fokozza a háborúját a Gázai övezetben, az izraeli miniszterelnök Orbán Viktor vendéglátását élvezi Magyarországon.

Herczeg Márk POLITIKA április 3. 12:50

Újra az Erzsébet hídon tüntetnek Hadházyék

Negyedik alkalommal tiltakozik Hadházy Ákos és a Momentum a gyülekezési törvény módosítása ellen. Percről percre követjük az eseményeket.

Diószegi-Horváth Nóra POLITIKA április 8. 17:03

Hídfoglalás: 58 ember ellen indult eljárás közlekedési szabálysértés miatt

De tettek feljelentést pirotechnika és tiltott fürdőzés miatt is.

Urfi Péter POLITIKA április 2. 21:47

A fideszes többség betiltotta a Pride-ot és a drogot, a gyülekezési jog korlátozása ellen tüntetőket a Lánchídon megállították a rendőrök

A kormánypártok ma újraírják az Alaptörvényt miközben a Momentum úgynevezett blokád alá veszi a parlamentet. Az események sűrűjében ott van tudósítónk, aki beszámol mindenről az utolsó vérig.

Kaufmann Balázs POLITIKA április 14. 14:40

Lemond parlamenti mandátumáról Orosz Anna

A momentumos képviselő 2026-ban sem indul.

Kaufmann Balázs POLITIKA május 5. 9:55

Nem hagyják magukat, amíg be nem zár – szélsőjobbos kocsma ellen tüntettek Erzsébetvárosban

A kerületi polgármester szervezésében zajlott demonstráció Erzsébetvárosban a kocsma előtt, ahol Übermensch feliratos pólókat és a „Magyar Faj Önvédelmi Harcáról” szóló könyveket is árulnak.

Bódog Bálint, Kristóf Balázs POLITIKA április 15. 20:19

Elvitték az úttesten ülőket a Szabadság hídról a rendőrök, este fél 8-kor újraindult a forgalom

A Ferenciek terén indult Hadházy-féle demonstráció momentumos kezdeményezésre a Szabadság hídon folytatódott, ahol néhány tucatnyian leültek az úttestre, de a rendőrök elvitték őket. A hídfoglalás bő egy órán át tartott.

Kaufmann Balázs belföld április 22. 17:30

Hadházyék a várban éjszakáztak

”A legelszántabbak, éjjel négykor a technofasizmus ellen.”

Mészáros Juli POLITIKA április 16. 6:47

„Érezzék jól magukat, az önök pénzéből épült” – Hadházy Ákos hatvanpusztai tüntetése képekben

Hogyan lehetett eljutni az Orbán család hatvanpusztai birtokához? Gondolom, gyalog.

Windisch Judit, Bankó Gábor POLITIKA augusztus 2. 20:04

Kedd van? Hadházy tüntet

Diószegi-Horváth Nóra május 20. 14:47

Luxusmajor és miniszafari – a zebraüggyel összeért Orbánék és Mészáros rongyrázó építkezése

Mészáros Lőrinc megvett, körbekerített és felfejlesztett egy bicskei tavat, tavaly óta pedig zebrákat és más egzotikus állatokat is tart itt. Hatvanpuszta egy-két kilométerre van innen, a két területet csak Mészáros Lőrinc és Lévai Anikó földjei választják el.

Rovó Attila, Benics Márk belföld március 29. 6:59

Felújított kórház előtt hibáztatta Takács Péter államtitkár Magyar Pétert és a Tisza Pártot

Mintha a Fidesz rájött volna, hogy a lepukkant kórházak mutogatása politikailag nem a legjobb ötlet. Takács államtitkár Miskolcon már örömmel mutatta be, hogy a mosdóban van szappan és wc-papír.

Windisch Judit, Bankó Gábor Politika április 23. 15:30

Takács Péter: „Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat”

Olvasónk, András péntek este ügyeletre vitte a gyerekét, ahol télikabátba öltözött orvosokat talált, mert nem volt fűtés. Úgy felhúzta magát, hogy ráírt az egészségügyi államtitkárra. Takács Péter bazmegolva válaszolt.

Kaufmann Balázs Egészségügy december 2. 14:46

Orbán Viktor kormányrendeletet adott ki arról, hogy a kórházakban kell lennie vécépapírnak

Magyar Péter gratulált a „lex gurigához”.

Urfi Péter Egészségügy október 18. 10:42

Toroczkai a Mi Hazánk-majálison: Senkivel nem paktálunk le

Jóval többen voltak, mint tavaly, és meghirdették, hogy nem fognak össze semmilyen párttal. A pártelnök szerint az EU-s pénzeket haza kell hozni, de nem úgy, hogy megfelelünk az EU elvárásainak.

Bódog Bálint, Bankó Gábor belföld május 1. 21:05

Magyar Péter képet posztolt új barátnőjéről

„Igen, ő+én=mi🫶”

Botos Tamás bulvár március 18. 16:04

„Ott megy az unokám a Magyar Péterrel”

Végiggyalogoltunk egy napot a Budapestről Nagyváradra tartó menettel. Kisújszállás és Kertészsziget között kiderült, hogy a Tisza már Magyarország egyik legreménytelenebb szegletében is erős, és hogy jobb a szabad levegőn jobb sétálni, mint egy sportcsarnokban hőbörögni.

Bede Márton Politika május 22. 5:59

Orbán Viktor legbénább külpolitikai hibája

A magyar miniszterelnök képtelen volt nemhogy a magyarellenes jelölt ellen felszólalni, de legalább csendben maradni a román választási kampányban. Az erdélyi magyarok joggal érzik magukat cserben hagyva, ráadásul Orbán egy időre elásta magát annál a Nicusor Dannál, akire ők szavaztak.

Bede Márton külföld május 19. 11:57

Magyar Péter bevonult Nagyváradra, de igazából a szívedbe szeretne

Nagyváradon ért véget a Tisza "Egymillió lépés" nevű országjárása. Voltak ellentüntetők, de nem tudták érdemben megzavarni Magyar beszédét. A menet még jó is lehet arra, amire kitalálták, de ezt egyelőre nem tudjuk megmondani, azt viszont igen, kik lehettek az ellentüntetők. Jehova tanúi irigyen nézik Magyar Pétert Nagyváradon.

Bábel Vilmos, Németh Dániel POLITIKA május 25. 15:30

Lázár szerint azért van pocsék állapotban a MÁV, mert a magyarok többsége a közutak fejlesztését támogatja

A Pócs János vendégeként tartott Lázárinfón arról is beszélt, itt az idő, hogy az legyen, amit a jóérzésű többség kíván.

Bódog Bálint belföld június 10. 22:20

Lázár soha nem tapasztalt még olyan „elképesztő gyűlölködést”, mint amilyennel miskolci fórumán szembesült

Szerinte egy százfős csoport verekedést akart provokálni, és az volt a cél, hogy ne mondhassa el, amit akart.

Inkei Bence belföld május 23. 10:46

A fájdalom összes árnyalata: véget nem érő harc az ukrán sebesültekért

Helyszíni riport a föld alól, a harkivi front sérültjeit ellátó stabilizációs pontról, ahol az orvosok éjjel-nappal küzdenek a sebesültekért. Ukrajnában ugyanis az éjszaka nem csak a lakosságot terrorizáló légicsapások ideje, hanem a sérült katonák mentésének és gyógyításának is.

Takács Lili, Bankó Gábor háború június 16. 5:58

„Már nem mosolygok annyit, mint korábban” – a fronton harcoló ukrán katonanők közt jártunk

Ma az ukrán hadseregben körülbelül 70.000 nő szolgál. Ők önként vállalták a bevonulást, a háború minden nehézsége mellett a nemükhhöz kapcsolódó kihívásokkal és hátránnyal is meg kell küzdeniük. Legtöbbször ráadásul férfiakra szabott felszerelésben. Képes riport Harkiv környékéről és a Donbászból.

Takács Lili, Bankó Gábor háború július 29. 6:01

Élet a hátrahagyott orosz aknák közt: évszázados büntetés az ukrán lakosságnak

Ukrajna a világ legjobban elaknásított országa, megtisztítása évszázadokba is telhet. Az oroszok a civil lakosságot is büntetik az aknákkal, amelyekkel lényegében mindent elárasztanak, legyen szó családi házakról, iskolákról, erdőről. Képes riport az Izjum környéki aknamentesítésről.

Takács Lili, Bankó Gábor Külföld július 4. 6:00

Karácsony Gergely: „Vagy együtt vagyunk szabadok, vagy egyikünk sem az”

„Mi nem fogunk akárkire szavazni a hatalom ellenében. Azt fogjuk támogatni, akitől joggal várható, hogy Magyarországot újra a közös otthonunkká teszi.”

Bódog Bálint Budapest június 28. 18:45

Ez volt az élő videós közvetítésünk a Budapest Pride-ról

Ez a vonulás, úgy tűnik, nem nagyon volt betiltva.

Diószegi-Horváth Nóra, Kristóf Balázs PRIDE június 28. 14:08

Szemünk előtt zajlott a történelem: fotókon minden idők legnagyobb magyar Pride-ja

Minden politikai jelentősége mellett a Pride megmaradt felszabadult, mosolygó, táncoló emberek boldog, színes forgatagának.

Bankó Gábor ÉLET június 29. 8:59

A király meztelenebb, mint bárki a Pride-on

Az idei Budapest Pride történelmi jelentőségű esemény volt, és egyben szeg a lejárt szavatosságú rendszer koporsójában. A minden várakozást felülmúlóan nagy tömeg joggal lehet büszke arra, hogy nevetségessé tette fél év szabadságellenes erőlködését.

Bede Márton vélemény június 28. 21:50

A Pride miatt vádemelési javaslattal zárta a nyomozást a rendőrség Karácsony Gergely ellen

A gyülekezési jog megsértésével vádolják a főpolgármestert.

Takács Lili belföld december 11. 13:24

Alap, hogy a gyermekotthonban élő fiataloknak is jár egy hét felhőtlen gyerekkor

Negyvenegy gyermekvédelemben élő kamasz táborozott a Szentendrei-szigeten az Élményakadémia Egyesület ALAP!Táborában. Az élménypedagógiára építő táborban a nehéz sorsú kamaszok megtanulnak bízni, felelősséget vállalni, együttműködni, szabadnak és egyszerűen csak gyereknek lenni.

Fődi Kitti oktatás július 21. 18:22

„Tudom, a Sátán a példakép, annak is jó kis csöcsei vannak” – a saját anyja lakoltatta ki a transznemű lányt

Szofi évekig tartó küszködés után vágott bele a nemi megerősítő kezelésekbe, vállalva ennek minden következményét. A vidéki tinédzser története egyszerre kivételes és tipikus, a végletes fejleményekről nemcsak őt, hanem az anyját és az apját is kérdezte a 444.

Bankó Gábor Belföld november 19. 10:14

Két vállra fektették a dzsentrifikációt a Népszínház utcában

Multikulti vurstli és nepáli metál: a Kashmir fesztivál maga a Népszínház utca. Teremtő káosz az autentikus nyolcadik kerület egyik utolsó bástyájánál.

Bankó Gábor budapest augusztus 20. 10:11

Amerikai gyárat bombáztak le az oroszok Munkácson

Az ukrán külügyminiszter szerint polgári létesítményről van szó, aminek semmi köze a hadsereghez.

Czinkóczi Sándor háború augusztus 21. 9:40

Munkács, Kárpátalja és az oroszok is kimaradtak a hajnali rakétatámadásra adott Szijjártó-reakcióból

A támadásban többen megsérültek, 10 embert vittek kórházba.

Horváth Bence külföld augusztus 21. 9:30

Még este is szállt a füst a hajnalban lebombázott gyárból Munkácson

A város lakói a saját szemükkel akarják látni az oroszok pusztítását. Azt mondják, nem értik mi szükség volt egy kávégép-gyár szétlövésére.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs háború augusztus 21. 20:54

Videó Mindenki azt gondolta, ide nem fognak lőni – helyszíni riport a megtámadott Munkácsról

Nem maradt biztonságos hely Ukrajnában, ha már Munkácsra is lőnek, mondják Kárpátalján az orosz rakétázás után. A megtámadott városban nem értik, miért kételkedett Sulyok Tamás abban, hogy ki lőtt rájuk.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs video augusztus 23. 7:00

Lefotóztuk: Orbán magángéppel jött haza a válogatott meccsről a kötcsei beszéd előtt

Ugyanazzal a géppel szállt le szombat éjjel, amivel korábban Orbán Sára és Jászai Gellért is utazott. Így érkezett meg a miniszterelnök Dublinból, hogy vasárnap megtartsa a szezonnyitó beszédet Kötcsén.

Németh Dániel POLITIKA szeptember 7. 7:03

Fapados gépen fotózták le megint Orbán Viktort és Lévai Anikót

Ez a kép mindennél jobban mutatja, mekkora bajban van a NER – kommentálta a képet az azt közzétevő Hadházy Ákos.

Benics Márk POLITIKA augusztus 12. 21:54

Videó Semjén a parlamentben: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád

A miniszterelnök-helyettes külön is szót kért napirend előtt, hogy reagáljon az őt ért vádakra. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm - mondta felszólalásában.

Botos Tamás video szeptember 22. 15:47

Magyar Péter maga mellé állította Orbán kartonfiguráját, és új lendületet vett

A Tisza Párt elnöke úgy élt a miskolci színpadon, ahogy magyar politikusok közül csak Lázár János szokott. Miután kijelentette, megnyerik a választást, a bizonytalanoknak megüzente, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az a Fidesz hatalomban maradását segíti. A fideszes politikusoknak meg azt, hogy vége van.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor Politika szeptember 24. 6:11

Hadházy Ákos újra Hatvanpusztán tüntet: „Ez a legjobb hely, hogy megmutassuk, hogyan hazudik a hatalom”

Hadházy másodszorra szervezett tüntetést Hatvanpusztára

Diószegi-Horváth Nóra, Windisch Judit POLITIKA szeptember 27. 14:30

Az ország második legfideszesebb választókerületébe kellett elmennie Lázár Jánosnak, hogy végre senki se mondja a szemébe, hogy elég volt a Fideszből

Lázár Jánost is meglepte, hogy konfliktus nélkül megúszta a vásárosnaményi fórumát. A helyi politikusok mindent megtettek, hogy egyetlen kritikus kérdésre se kelljen válaszolnia. A vasút és az egészségügy problémái azonban a barátságos hangulat ellenére is szóba kerültek.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor Politika október 3. 5:56

Hiába tiltották be, a Pécs Pride látványosan dübörgött

Ahhoz képest, hogy februárban a miniszterelnök még kidobott időnek minősítette a Pride szervezését, a Budapest után vidéken is méltóságteljes menetet tartottak.

Diószegi-Horváth Nóra, Bankó Gábor belföld október 4. 21:01

Vádat emelhetnek a Pécs Pride szervezője ellen

Buzás-Hábel Gézát az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével vádolják.

Székely Sarolta belföld november 6. 20:23

Apokaliptikus látványt nyújtanak a legnépszerűbb tavaink

A Balaton és a Velencei-tó vízszintje olyan alacsony lett, hogy egyes partszakaszoknál száraz talajon lehet sétálni a medrekben. A Vízügy és a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet is felhívta rá a figyelmet, hogy a vízszintingadozás természetes. De ettől még sürgősen szükség lenne „a kritikus állapotok esetén adható megoldások elemzésére és azok előkészítésére”.

Bankó Gábor fotó október 12. 7:00

A trianoni döntést még túlélte, a kínai akkumulátorgyárat már nem

Leállítják a személyforgalmat a Debreceni-Nagykereki vasútvonalon, mert egy akkumulátorgyár miatt el kell bontani belőle egy szakaszt. Az ország egyik legforgalmasabb mellékvonala a 11. vonal, amit Lázár János bezárat. Bár a MÁV ígéri, hogy újranyitják, sokkal valószínűbb, hogy végleges lesz a bezárás.

Németh Dániel, Molnár Kristóf közlekedés október 18. 14:04

Nembináris gulyás és dinoszaurusz méretű műgólya a Síp utcában

Csikósokat, menyecskéket, székrekedéses borbélyokat és rengeteg szárított fűszerpaprikát szerepeltető zenés-táncos revüszínház épült a szupermagyaros látványosságra vágyó turistáknak a régi gettó közepén. Ott volt a helyünk.

Szily László, Bankó Gábor ÉLET október 19. 10:56

„Halkan mondom, hogy a többiek ne hallják: nem vagyok fideszes. Azt írd meg, hogy bukta lesz a Fidesznek”

Határon túli magyarokkal, olaszokkal, lengyelekkel és németekkel vonultak a fideszesek a Békemeneten. A jászságiak Pócs János-feliratú sapkával érkeztek, a legnagyobb feltűnést azonban a rocksztárként fogadott Lázár János okozta.

Molnár Kristóf POLITIKA október 23. 16:52

A kormányváltás: háború – Orbán a magyar fiataloknak próbált üzenni, de mintha még keresné a hangot

A miniszterelnök a 2002-es TF-beszédét megidézve ünnepi szónoklat helyett toborzót tartott. Erőt akart mutatni, de helyenként bizonytalanságot lehetett érezni rajta.

Rényi Pál Dániel POLITIKA október 23. 18:01

Újabb országjárást jelentett be Magyar Péter

Délelőtt a CÖF hívására vonult fel a Békemenet, egészen Orbán Viktorig, délután Magyar Péter vitte a Hősök terére a híveit. Percről percre követtük az eseményeket.

Diószegi-Horváth Nóra ünnep október 23. 9:00

Miszlikbe aprította Magyar Péter Orbánt

Verbálisan legalábbis mindenképp.

Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás ünnep október 23. 19:08

Annyian és akkorát csaltak a tiszaburai választáson, hogy meg kell ismételni

Összesen hét önkormányzati pozícióért indult több mint hetven jelölt a településen. És ez még bele is fért volna, de a csalások nem álltak meg itt.

Bódog Bálint POLITIKA október 14. 11:29

Ezt már csak Xanaxszal lehet kibírni

Az elmúlt évtizedekben tán soha nem látott választási csalások helyszíne volt Tiszabura, az ország egyik legszegényebb faluja. A választást vasárnap ismétlik, a faluban tapintható a feszültség.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel Politika november 1. 7:04

Végtelen történet: megint csaltak Tiszaburán, újra új választás lesz

Választásicsalás-rekorder lett a település.

Haszán Zoltán POLITIKA november 19. 18:06

A harmadik választást is megóvják Tiszaburán

Szavazatvásárlás miatt ismételték meg a választásokat Tiszaburán, a vesztes szerint most is csaltak.

Windisch Judit POLITIKA december 1. 6:32

A cserehátiak már csak Orbán Viktort veszíthetik

Az ország egyik legfideszesebb régiójában kiderült, hogy Magyar Pétert mindenki ismeri, de a legtöbb ember utálja. Bár sokan mélyszegénységben élnek, a többség úgy érzi, hogy sokat köszönhet Orbán Viktornak. Az ország legfideszesebb településén viszont így is találtunk egy Tisza-szimpatizánst.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor Politika november 9. 7:01

„Elnök úr, hogy hagyhatják ezt?” – Magyar Péter a kormány és az államfő távozását követelte a gyermekvédelmi tüntetésen

Tízezres tömeg demonstrált a gyermekek védelmében és az orbáni hazugság ellen. Magyar Péter beszédében hosszan sorolta, milyen intézkedéseket hoznak a kormányra kerülésük esetén a gyermekvédelem erősítésére.

Haász János belföld december 13. 15:10

A DPK sportcsarnokturnéja végére kiderült, hogy a Jóisten is Orbán mellett van, és a Fidesz megszüntette a gyerekszegénységet

Valamiért ragaszkodtak ahhoz, hogy az ötállomásos turné nem fideszes kampányesemény, pedig nyilván az. A végére kiiktatták az újságírónak látszó zavaró tényezőt, cserébe már egy püspököt is sikerült a színpadra ültetni. És már nemcsak TV2-s kérdező miatt fújoltak a lelátón.

Haszán Zoltán POLITIKA december 20. 19:30

Felvonultak, de aztán kockázat nélkül hozták le a hadvezérek a győri csatát

A Fidesz próbál valami innovációt hozni, Orbán is elment vidékre, de ebből azért messze nem lett Lázár-infó. Magyarék pedig visszanyúltak a gyökerekhez.

Haszán Zoltán, Bankó Gábor Politika november 15. 21:14

Orbán a világháború veszélyeit, Magyar a jelöltjeit mutatta be Nyíregyházán

A Fidesznél előállt az a helyzet, amivel a Tiszát támadták hónapokon keresztül: nincsenek jelöltjeik. Legalábbis egyik nyíregyházi fideszes neve sem hangzott el, míg a Tisza gyűlésén két vesztes jelöltjelöltet is színpadra szólítottak.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel POLITIKA november 29. 18:35

Orbán Viktor ismeri az életet, szügyig gázol benne

Ott voltunk Kecskeméten, a Digitális Polgári Körök országjáró showműsorának harmadik állomásán, ahol Orbán Viktort akarták nekünk eladni. Ugyanitt tartotta fellépését a Tisza is, hogy két zsíros deszka közt kiderüljön, „meg fogják nyerni a választást, ők a többség, készen állnak”.

Bábel Vilmos, Bankó Gábor POLITIKA december 7. 6:56

Orbán: Úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt

Orbán szegedi roadshow-ján viszonylag keveset ekézték a Tisza Pártot, a kamudokumentum érdemben szóba sem került. Orbán az anyósától vett idézettel zárta a műsort, és azt is elmondta, mikor lehetne Lázár János miniszterelnök.

Windisch Judit POLITIKA december 20. 16:45

Orbán összegyúrta a migrációt és a háborút, és megalkotta a rettegtetés új szintjét

Mohácson próbált úgy tenni a Fidesz, mintha Magyar Péter megfutamodott volna, Kocsis Mátét idézve Orbán is „foltos nadrágról” beszélt. Rosszabb ütemben nem is választhatott volna versidézetet.