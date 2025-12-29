Az év 444-es képei

fotó
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • 2025-ben is megpróbáltunk eljutni, ahova csak tudunk, és megtalálni mindazt, ami lefotózásra érdemes.
  • Ami nemcsak az egyre feszültebb politikát és a közéleti szereplők egyre cifrább húzásait jelenti, hanem azt is, ami a jelenben körbeveszi a magyar embereket –akár társadalmi, akár kulturális, akár globális értelemben.
  • A látvány helyenként nyugtalanító lehet.
A 19 éves Szerhij Herszonban, január 24-én. A háborúban az orosz állam evakuáció címén tízezrével hurcolja el az ukrán gyerekeket Oroszországba vagy az általuk megszállt területekre, ahol mindent megtesz, hogy gyökerestül kiirtsa belőlük az ukrán identitásukat. Szerhij nyolc hónapot töltött orosz területen. A 444 Ukrajnában forgatott videót a témában.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Február 4-én barátai, ismerősei és nőjogi szervezetek is megemlékeztek a pár nappal korábban lakástűzben elhunyt, két gyerekét egyedül nevelő japán nőről, akire a volt férje gyújtotta rá a lakást. Bár a nő többször is jelezte a hatóságoknak, hogy a férfi zaklatja és fenyegeti, semmilyen segítséget nem kapott, és a halála után csaknem egy hétig azt állították, hogy nincsenek idegenkezűségre vagy bűncselekményre utaló jelek.
Fotó: Bankó Gábor/444
Szélsőjobboldali fiatalok egy Magyar Pétert romaként ábrázoló – őt roma származással gyanúsító? – képpel pózolnak a „becsület napján” a Budai Várban, február 9-én. Az esemény résztvevőit Elon Musk dupla karlendítéséről kérdeztük, amivel Donald Trump győzelmét ünnepelte az új amerikai elnök ünnepélyes beiktatásán. Szerintük szó sem volt náci gesztusról. (Elon Musk és Donald Trump útjai azóta elváltak.)
Fotó: Bankó Gábor/444
Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea február 20-án este magánrepülőgéppel tértek haza a Maldív-szigetekről, ahol valószínűsíthetően a Valentin-napot ünnepelték. „Miből van 364? Azokból a napokból, amikor nincs Valentin-nap. Amikor nem kap kiemelt figyelmet egy párkapcsolat, amikor nem hívja fel senki a figyelmünket arra, hogy egy kapcsolat folyamatos törődést igényel. Mert igen, folyamatos törődést, odafigyelést igényel minden nap! Nem csak ma!!! Legfeljebb ma egy kicsit többet” - írta az Instagramján Várkonyi Andrea a szerelem ünnepéről.
Fotó: Németh Dániel/444
„Az én karrierem már az Elios-ügy előtt elindult” - mondta a miniszterelnök veje, a BDPST Group tulajdonosa, Tiborcz István a 444-nek február 25-én a XII. kerületi önkormányzat előtt, ahol Kovács Gergely polgármesterrel találkozott.
Fotó: Németh Dániel/444
A Maldív-szigetek a nemzeti nagytőkéseink közkedvelt nyaralási lokációja volt 2025-ben: március 1-én Orbán Sára és családja az OTP egyik cégének, az Air Invest Kft.-nek a magánrepülőgépével, a NER kedvenc techcégévé felgyúrt 4iG elnökének, Jászai Gellértnek és családjának társaságában tért haza az ázsiai szigetországból Budapestre.
Fotó: Németh Dániel/444
Útlezárás és autófertőtlenítés március 11-én Bábolnán, ahol 1400 száj- és körömfájással fertőzött szarvasmarhát földeltek el a település melletti dögkútban. A helyieket az állam és az önkormányzat elmulasztotta tájékoztatni.
Fotó: Bankó Gábor/444
Március 15-én a Kálvin téren egy zavartnak tűnő magyar férfi pénzt lóbálva ordibál a sajtó munkatársaival, azzal vádolva őket, hogy idegen ügynökök. Ezzel egy időben, pár lépésre innen, a Múzeumkertben tartotta meg Orbán Viktor az elhíresült poloskázós beszédét, amiben „nagytakarítással” fenyegette meg a független bírókat, újságírókat, civileket, és politikai riválisait. A hivatalos állami rendezvényre a sajtót nem engedték be.
Fotó: Bankó Gábor/444
Március 29-én a neves író, Gyurcsány Ferenc, akkor még a Demokratikus Koalíció elnökeként kolbászt eszik a lakókocsiban, amivel országjárásra indult. Magyarország egykori miniszterelnöke ekkor még semmilyen jelét nem adta annak, hogy ez lesz a hattyúdala politikusként, és bő egy hónappal később, az őszödi beszéd után majdnem 19 évvel, pont 2025-ben fog visszavonulni a politikától.
Fotó: Bankó Gábor/444
Gyújtogatás okozta vegetációs tűz Ózd határában valamikor március végén. Évtizedes tradíció a környéken, hogy szárazság idején ismeretlen tettesek általában naponta több alkalommal felgyújtják a növényzetet, félelmet keltve ezzel a helyiekben, károsítják a környezetet, és értelmetlenül leterhelik a tűzoltóságot. A problémával a statisztikák szépítgetésén és a hatóságok leépítésén kívül a politika nem csinál semmit.
Fotó: Bankó Gábor/444
Április 3-án készülődés Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fogadására a Budai Várban. A Nemzetközi Büntetőbíróság a gázai népirtás miatt elfogatóparancsot adott ki ellene, ami nem akadályozta meg a magyar kormányt abban, hogy vendégül lássa. A közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból, amit Netanjahu korruptnak és rothadtnak nevezett.
Fotó: Bankó Gábor/444
Tüntetés április 8-án az Erzsébet hídon a gyülekezési törvény tervezett módosítása ellen, amivel a kormány leginkább a Pride felvonulás betiltását tervezte megvalósítani. A törvényjavaslat óriási társadalmi felháborodást keltett, áprilisban egymást érték a tünetések és a hídfoglalások.
Fotó: Bankó Gábor/444
Két fiatal férfi csókolózik egy LMBTQ-zászló alatt az április 8-i demonstráción, miután a tüntetők megszállták a Szabadság hidat is.
Fotó: Németh Dániel/444
A Momentum Mozgalom élőlánccal tiltakozott a gyülekezési törvény módosításának elfogadása ellen a Parlament mélygarázsa előtt április 14-én. A rendőrség az élőláncot felbontotta, a fotón Orosz Annát, a párt azóta lemondott parlamenti képviselőjét kísérik ki a műveleti területről. A tüntetések nem vezettek eredményre, a gyülekezési törvény módosítását simán elfogadták.
Fotó: Bankó Gábor/444
Tüntetés a szélsőjobboldali identitású kocsma, a Nordic Sun Pub ellen április 14-én, amit a kép előterében felbukkanó Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere hirdetett meg.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Egy zebrának öltözött tüntető és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Ferenciek terén tartott demonstráción árpilis 22-én. Hadházy kis túlzással az egész évet végigdemonstrálta, vagy hidak elfoglalásán munkálkodott, vagy fent aludt a Várban, vagy Hatvanpusztán vezette körbe az embereket - általában keddenként. A zebra azután vált az év egyik legnépszerűbb kormánykritikus szimbólumává, hogy Magyar Péter március 22-én egy Orbánnak címzett Facebook-posztjában bedobta, hogy Hatvanpusztán a nyilvánosság szeme elől elrejtve zebrákat és más egzotikus állatokat is tartanak.
Fotó: Bankó Gábor/444
Takács Péter egészségügyi államtitkár egy sajtóbejáráson büszkén mutatja be a kameráknak a részlegesen felújított miskolci megyei kórház még vécépapírral is felszerelt mellékhelyiségét április 23-án. A teljes körű felújítás elmaradásáért szerinte a „Tisza Párt és Brüsszel szövetségesei” a hibásak, mert „blokkolják a kórházaknak járó pénzügyi forrásokat.” Az egészségügyi államtitkár idén nagyot ment, decemberben bazmegelve agymosottazott le egy kórházi ellátás miatt őt megkereső apukát. Orbán Viktor őszi kormányrendelete remélhetőleg megoldotta az esetleges vécépapírhiányt a kórházakban.
Fotó: Bankó Gábor/444
Napfürdőzés Trianon-tetoválással május 1-én a Mi Hazánk elmaradhatatlan éves majálisán.
Fotó: Bankó Gábor/444
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakpolitikusa, Radnai Márk, a párt alelnöke, Magyar Péter és barátnője (b-j) rövid pihenőt tartanak az „Egymillió lépés” elnevezésű, tíz napon át, Budapesttől Nagyváradig tartó gyalogtúra közben, valahol Kisújszállás és Kertészsziget között május 20-án. A Tisza Párt miniszterelnökjelöltje azután hirdette meg a közösségformálásként, utcafórumként és közösségimédia-kontentgyárként egyaránt funkcionáló politikai performanszát, hogy Orbán Viktor alaposan felkorbácsolta az erdélyi magyarok indulatait azzal, hogy a román elnökválasztásokon a magyarellenességéről ismert George Simion mellé állt.
Fotó: Bankó Gábor/444
Magyar Péter begyalogol Nagyváradra május 24-én.
Fotó: Németh Dániel/444
A jászberényi Lázárinfó, Lázár János építési és közlekedési miniszter utcafórumának hallgatósága június 10-én. Lázárnak nem mindenhol jutott ilyen hálás közönség.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Ukrán stabilizációs pont a háború harkivi frontvonalától néhány kilométerre, ahova az ukrán hadsereg egyik legelitebb egységének, a 3. önálló rohamdandárnak a fronton megsérült katonáit hozzák sürgősségi ellátásra, aztán innen szállítják őket tovább a környék kevés, még működő kórházainak valamelyikébe. A 444 exkluzív helyszíni riportja júniusban készült.
Fotó: Bankó Gábor/444
Rúna (hívójel), az ukrajnai háborúban az 56. gépesített lövészdandár Csasziv Jár környéki légvédelmi tüzér tűzszakasz parancsnoka. Civilben marketinges, személyi edző és virágkötő. Az ukrán katonanőkről júniusban készített riportunk júliusban jelent meg.
Fotó: Bankó Gábor/444
Lebombázott és elaknásított iskola egy Izjum környi faluban Ukrajnában, júniusban. Az ukránok által visszafoglalt területekről kivert orosz hadsereg mindenhol aknákat hagyott maga után, így Ukrajna 2023-ra a világ legjobban elaknásított országa lett. A teljes aknamentesítés szélsőséges becslések szerint akár többszáz évig is eltarthat.
Fotó: Bankó Gábor/444
A gyülekezési törvény módosításával a kormány lényegében betiltotta a Budapest Pride-ot, ennek ellenére a június 28-án Budapest támogatásával csak azért is megtartott felvonulás - és a 444 által élőben közvetített - nem csak a legnagyobb Pride lett, amit valaha a fővárosban tartottak, egyes becslések szerint többszázezer résztvevővel, hanem a rendszerváltás utáni magyar demonstrációk egyik legnagyobbika is. A magyar hatóságok cselekvésképtelennek bizonyultak, és jobb megoldás híján hagyták békében lezajlani a rendezvényt, a 444 szerint ezzel Orbán Viktor politikai hibájára mutatva rá. Miután a Fővárosi Önkormányzat beállt a rendezvény mögé, Karácsony Gergely ellen eljárás indult.
Fotó: Németh Dániel/444
Az Élményakadémia Egyesület által szervezett Alap!Tábor júliusban, amely már ötödik éve fogad gyermekvédelemben lévő, nehéz sorsú fiatalokat - derül ki a riportunkból. A legalaposabban a 444 által feltárt Szőlő utcai javítóintézet botránya nyomán a gyermekvédelem az év egyik legmeghatározóbb közéleti témája lett.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Szofi, a 18 éves vidéki transznemű lány a barátja családjának az otthonában augusztusban, miután a saját anyja kilakoltatta. A történetét részletesen novemberben meséltük el.
Fotó: Bankó Gábor/444
Kashmir Fesztivál augusztus 18-án a budapesti nyolcadik kerületben, ahol évről évre együtt buliznak fiatalok, öregek, magyarok és bevándorlók, és még az élelmiszer is olcsó. Így kell mindent egyetlen rendezvénybe sűríteni, amit nem szeret a Fidesz-kormány.
Fotó: Bankó Gábor/444
Helybeliek nézelődnek egy oroszok által lebombázott amerikai gyár előtt Munkácson augusztus 21-én. A támadásban többen megsérültek, 10 embert vittek kórházba. Az eseményekkel folyamatosan frissülő közvetítésben foglalkoztunk, és ott voltunk a helyszínen is.
Fotó: Kristóf Balázs/444
Orbán Viktor miniszterelnök magángéppel érkezik haza a magyar futballválogatott dublini mérkőzéséről szeptember 6-a éjjelén. Ez ugyanaz a hozzávetőleg 22 milliárd forintba kerülő, közvetetten az OTP birtokában lévő gép, amivel Orbán Sára és Jászai Gellért együtt repültek Budapestre családjaik társaságában a Maldív-szigetekről. A Fidesz eközben - talán a hasonló fényképek és történetek hatására - igyekezett megmutatni, hogy Orbán ugyanúgy fapados járatokkal utaznak, mint a pórnép.
Fotó: Németh Dániel/444
„Egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek lehetnek a tanúi. Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád, szemenszedett hazugság, forrás nélküli rágalom” - hangzott el szeptember 22-én az év talán legszenvedélyesebb parlamenti felszólalása Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szájából, amikor a „Zsolti bácsiról” szóló pletykákra reagált, amivel érzése szerint őt akarták gyanúba keverni. Semjén szerint „ilyen aljasság a magyar politika történetében a rendszerváltás óta nem volt.” Utóbbi megállapításon egy kicsit még Orbán VIktor is elmosolyodott.
Fotó: Németh Dániel/444
Egy asszony Magyar Pétert csókolgatja a politikus idei sokadik országjárásának miskolci állomásán szeptember 23-án.
Fotó: Bankó Gábor/444
A kíváncsiskodók elől paravánnal eltakart Hatvanpuszta kapuja egy létra tetejéről szeptember 24-én, amikor Hadházy Ákos másodjára szervezett demonstrációt az Orbán Viktor családjának tulajdonában lévő majorsághoz.
Fotó: Németh Dániel/444
Lázár János október 2-án egy Lázárinfón.
Fotó: Bankó Gábor/444
A budapestihez hasonlóan a betiltás ellenére a Pécs Pride felvonulás is rekordmennyiségű résztvevővel zajlott le október 4-én. A szervezők itt azzal kerülték meg a rendszert, hogy a rendezvényt hivatalosan avadkárok elleni demonstrációként” jelentették be. Akárcsak a fővárosi anyarendezvény esetében, úgy itt is utólag csapott le a rendőrség.
Fotó: Bankó Gábor/444
A látványosan sekély és részben kiszáradt Balaton október 7-én. A közvélemény nyugtalanságára reagálva a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetelmondta, hogy a tó vízszint-ingadozása önmagában természetes, azonban azt is kiemelte, hogy „nagyon sürgősen szükség van a kritikus állapotok esetén adható megoldások elemzésére és azok előkészítésére”, mert több szakértő szerint jelenleg nincs a tó kezelésére vonatkozó, érvényes ökológiai stratégia.
Fotó: Bankó Gábor/444
A helyi akkumulátorgyár bővítése miatt idén megszűnt a szűk 130 évvel ezelőtt épült vasútvonal Debrecen és Nagykereki között. A fotón a vonal végpontja látható október 16-án.
Fotó: Németh Dániel/444
Gulyás tematikájú táncelőadás a magyar nemzeti karakterisztikákat minden létező módon látványosságba fordító Paprika Revue House-ban. „Csíkósokat, menyecskéket, kurva sok szárított fűszerpaprikát és egy pteroszaurusz méretű gólyaszobrot szerepeltető zenés-táncos revüszínház született a szupermagyaros látványosságra vágyó turisták örömére a régi gettó közepén” - üdvözölte Szily László a frissen nyitott helyet októberben.
Fotó: Bankó Gábor/444
Békemenet és állami ünnepségnek beállított fideszes kampányesemény október 23-án, az Orbán Viktor ünnepi beszédének is otthont adó színpad előtti első sorban Bayer Zsolt publicistával és Semjén Zsolttal.
Fotó: Bankó Gábor/444
Magyar Péter a Tisza párt nagygyűlésén mond beszédet október 23-án. A két nagy kampányrendezvény összecsapásából valószínűleg a Tisza jött ki jobban.
Fotó: Németh Dániel/444
Tiszaburán a példátlanul látványos csalás miatt megismételtetett időközi választás delegáltjai eskütételre várnak a polgármesteri hivatalban október 29-én. A helyszíni riportunkat követően ezt a választást is elcsalták, ezért harmadjára is meg kellett ismételni. Egyelőre nincs kizárva, hogy negyedjére is meg kell majd.
Fotó: Németh Dániel/444
Lakatos Zsolt november 8-án a kis borsodi faluban, Gadnán található otthonában, egy több család által lakott házban, ahol nyolc gyermekével és feleségével osztozik 15 négyzetméteren. Zsolt szinte az egyetlen Tisza-szimpatizáns, akit a környéken találtunk, amikor az ország egyik legfideszesebb régiójában, Csereháton a választásakról kérdeztük az embereket. Bár sokan mélyszegénységben élnek, a többség úgy érzi, hogy sokat köszönhet Orbán Viktornak.
Fotó: Bankó Gábor/444
Magyar Péter tüntetése december 13-án Budapesten, ahol a kormány és az államfő távozását követelte a gyermekvédelemmel kapcsolatos botrányok miatt. A tízezres tömeg a Deák Ferenc térről a Karmelita Kolostorig vonult.
Fotó: Németh Dániel/444
A közönség jót nevet Orbán Viktor válaszán, amit a „mi a kedvenc bejglije” nézői kérdésre adott a Digitális Polgári Kör „háborúellenes gyűlésének” nevezett sportcsarnokturnéjának szegedi állomásán december 20-án. Az ötből négy időpontra és helyszínre Magyar Péter és a Tisza is rászervezte a maga politikai gyűléseit, a 444 ott volt mindenhol: Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, végül Szeged. Az ötödik, mohácsi DPK-rendezvénnyel egy időben Magyar Péter Budapesten tüntetett.
Fotó: Bankó Gábor/444

Címlapkép: Kiss Bence/44

fotó fotó fénykép képek
Kapcsolódó cikkek
Videó

Elveszik a gyerekeket, hogy irányítsák a felnőtteket

Ilyen, amikor Oroszország anyácska átölel. Kijevben és Herszonban ukrán fiatalokkal beszéltünk, akik hónapokat töltöttek orosz táborokban akaratuk ellenére. Interjúztunk egy gyerekotthon igazgatójával is, aki személyesen akadályozta meg, hogy a gondjaira bízott gyerekeket elhurcolják. A 444 videóriportja az Ukrajna jövője ellen folytatott csendes háborúról.

Kiss Bence, plankog, Gazda Albert, Takács Lili, Botos Tamás, Kristóf Balázs
video

Gyertyák, virágok, és végtelen fájdalom: a lakástűzben meghalt japán nő tragédiája elrettentő emlékeztetője a rendszer inkompetenciájának

A nő barátai szerveztek megemlékezést a ház elé, ahol az életét vesztette. Ők azok, akik már csaknem egy hete küzdenek azért is, hogy a rendőrség vegye figyelembe az eset gyanús körülményeit.

Diószegi-Horváth Nóra, Bankó Gábor
nők elleni erőszak

Kínzás, fenyegetés és halálfélelem: így élt a szörnyű halált halt japán nő Budapesten, mégsem kapott segítséget a hatóságoktól

Majdnem megfojtotta, miközben a kisebbik közös gyereküket szoptatta. A magyar rendőrök ingerküszöbét nem érte el, hogy a volt férj lassú, fájdalmas halállal fenyegette meg az exfeleségét.

Szily László
bűnügy

Náci karlendítésre hasonlító mozdulatokat tett Musk Trump beiktatási ünnepségén

Az egyik a saját X-csatornájára feltöltött felvételen is látszik.

Windisch Judit
külföld

„Hitlerék nem így köszöntek, római köszöntés volt” – a kitörés túra résztvevőit kérdeztük Elon Musk karlendítéséről

Viszonylag általános vélemény volt, hogy a rómaiak szívből, a nácik felhasból indították a karlendítést. A négyezres tömegben lavíroztunk a náci egyenruhák, fehér cipőfűzős bakancsok és túrabotok között.

Bankó Gábor
belföld

Mészáros Lőrincék a Maldív-szigetekről érkeztek haza az évértékelő előtt

Még a Valentin-nap előtt utaztak el. Csütörtök este aztán landolt a magángép Budapesten.

Németh Dániel
ÉLET

Magángéppel jöttek haza Orbán Sáráék Jászai Gellért családjával a Maldív-szigetekről

A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.

Németh Dániel
életmód

„Előbb a katódgyárat kaptuk meg, aztán a fertőzött marhatetemeket is”

Bábolna külterületén 1400 száj- és körömfájással fertőzött szarvasmarhát földelnek el. A helyiek csak önkormányzati képviselőktől értesültek a hírről, a városvezetés napokig meg sem szólalt.

Molnár Kristóf
gazdaság

Megjelent a ragadós száj- és körömfájás Magyarországon

A rendkívül ragályos betegség több, mint 50 év után jelent meg újra hazánkban.

Diószegi-Horváth Nóra
belföld

A legsötétebb uszítás a szabadság nevében

Orbán Viktor vészkorszakra emlékeztető retorikával poloskához hasonlított újságírókat és civileket, majd odáig hajlította a valóságot, ahol Brüsszel háborúja sújtja Ukrajnát. Szégyen és pokol vár ellenfeleire.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Gyurcsány Ferenc: Én nem loptam, az kurvaisten

Gyurcsány Ferenc lakókocsival járja az országot. Bár a legelején még előre meghirdették a programjait, másfél hete már nem tesznek így. Nem csoda, hogy a DK elnöke az országjáráson alig találkozik választókkal. Ez viszont szerinte nem probléma, ugyanis a közösségi médiáé a jövő. Egy napot töltöttünk vele, hogy megértsük, miért is járja akkor az országot.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
Politika

Gyurcsány Ferenc mindenről lemond és visszavonul a közélettől

Se pártelnök, se képviselő, se semmi nem lesz többé. Ráadásul még el is válnak egymástól Dobrev Klárával.

Gazda Albert
POLITIKA

„Nem került káros anyag a levegőbe, mert az baj lenne, baj meg ugye nincs”

Évtizedek óta minden tavasszal több száz hektáron gyújtogatnak Ózd környékén. A rendszer válasza az apátia és tagadás, a hatóságok munkáját a feudális viszonyok gátolják. A polgármester állítása szerint nem tud ilyen tűzesetekről.

Bankó Gábor
belföld

Netanjahu korruptnak és rothadtnak nevezte a büntetőbíróságot, Orbán szerint a szabadság szigete vagyunk

Miközben Izrael fokozza a háborúját a Gázai övezetben, az izraeli miniszterelnök Orbán Viktor vendéglátását élvezi Magyarországon.

Herczeg Márk
POLITIKA

Újra az Erzsébet hídon tüntetnek Hadházyék

Negyedik alkalommal tiltakozik Hadházy Ákos és a Momentum a gyülekezési törvény módosítása ellen. Percről percre követjük az eseményeket.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Hídfoglalás: 58 ember ellen indult eljárás közlekedési szabálysértés miatt

De tettek feljelentést pirotechnika és tiltott fürdőzés miatt is.

Urfi Péter
POLITIKA

A fideszes többség betiltotta a Pride-ot és a drogot, a gyülekezési jog korlátozása ellen tüntetőket a Lánchídon megállították a rendőrök

A kormánypártok ma újraírják az Alaptörvényt miközben a Momentum úgynevezett blokád alá veszi a parlamentet. Az események sűrűjében ott van tudósítónk, aki beszámol mindenről az utolsó vérig.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Lemond parlamenti mandátumáról Orosz Anna

A momentumos képviselő 2026-ban sem indul.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Nem hagyják magukat, amíg be nem zár – szélsőjobbos kocsma ellen tüntettek Erzsébetvárosban

A kerületi polgármester szervezésében zajlott demonstráció Erzsébetvárosban a kocsma előtt, ahol Übermensch feliratos pólókat és a „Magyar Faj Önvédelmi Harcáról” szóló könyveket is árulnak.

Bódog Bálint, Kristóf Balázs
POLITIKA

Elvitték az úttesten ülőket a Szabadság hídról a rendőrök, este fél 8-kor újraindult a forgalom

A Ferenciek terén indult Hadházy-féle demonstráció momentumos kezdeményezésre a Szabadság hídon folytatódott, ahol néhány tucatnyian leültek az úttestre, de a rendőrök elvitték őket. A hídfoglalás bő egy órán át tartott.

Kaufmann Balázs
belföld

Hadházyék a várban éjszakáztak

”A legelszántabbak, éjjel négykor a technofasizmus ellen.”

Mészáros Juli
POLITIKA

„Érezzék jól magukat, az önök pénzéből épült” – Hadházy Ákos hatvanpusztai tüntetése képekben

Hogyan lehetett eljutni az Orbán család hatvanpusztai birtokához? Gondolom, gyalog.

Windisch Judit, Bankó Gábor
POLITIKA

Kedd van? Hadházy tüntet

Diószegi-Horváth Nóra

Luxusmajor és miniszafari – a zebraüggyel összeért Orbánék és Mészáros rongyrázó építkezése

Mészáros Lőrinc megvett, körbekerített és felfejlesztett egy bicskei tavat, tavaly óta pedig zebrákat és más egzotikus állatokat is tart itt. Hatvanpuszta egy-két kilométerre van innen, a két területet csak Mészáros Lőrinc és Lévai Anikó földjei választják el.

Rovó Attila, Benics Márk
belföld

Felújított kórház előtt hibáztatta Takács Péter államtitkár Magyar Pétert és a Tisza Pártot

Mintha a Fidesz rájött volna, hogy a lepukkant kórházak mutogatása politikailag nem a legjobb ötlet. Takács államtitkár Miskolcon már örömmel mutatta be, hogy a mosdóban van szappan és wc-papír.

Windisch Judit, Bankó Gábor
Politika

Takács Péter: „Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat”

Olvasónk, András péntek este ügyeletre vitte a gyerekét, ahol télikabátba öltözött orvosokat talált, mert nem volt fűtés. Úgy felhúzta magát, hogy ráírt az egészségügyi államtitkárra. Takács Péter bazmegolva válaszolt.

Kaufmann Balázs
Egészségügy

Orbán Viktor kormányrendeletet adott ki arról, hogy a kórházakban kell lennie vécépapírnak

Magyar Péter gratulált a „lex gurigához”.

Urfi Péter
Egészségügy

Toroczkai a Mi Hazánk-majálison: Senkivel nem paktálunk le

Jóval többen voltak, mint tavaly, és meghirdették, hogy nem fognak össze semmilyen párttal. A pártelnök szerint az EU-s pénzeket haza kell hozni, de nem úgy, hogy megfelelünk az EU elvárásainak.

Bódog Bálint, Bankó Gábor
belföld

Magyar Péter képet posztolt új barátnőjéről

„Igen, ő+én=mi🫶”

Botos Tamás
bulvár

„Ott megy az unokám a Magyar Péterrel”

Végiggyalogoltunk egy napot a Budapestről Nagyváradra tartó menettel. Kisújszállás és Kertészsziget között kiderült, hogy a Tisza már Magyarország egyik legreménytelenebb szegletében is erős, és hogy jobb a szabad levegőn jobb sétálni, mint egy sportcsarnokban hőbörögni.

Bede Márton
Politika

Orbán Viktor legbénább külpolitikai hibája

A magyar miniszterelnök képtelen volt nemhogy a magyarellenes jelölt ellen felszólalni, de legalább csendben maradni a román választási kampányban. Az erdélyi magyarok joggal érzik magukat cserben hagyva, ráadásul Orbán egy időre elásta magát annál a Nicusor Dannál, akire ők szavaztak.

Bede Márton
külföld

Magyar Péter bevonult Nagyváradra, de igazából a szívedbe szeretne

Nagyváradon ért véget a Tisza "Egymillió lépés" nevű országjárása. Voltak ellentüntetők, de nem tudták érdemben megzavarni Magyar beszédét. A menet még jó is lehet arra, amire kitalálták, de ezt egyelőre nem tudjuk megmondani, azt viszont igen, kik lehettek az ellentüntetők. Jehova tanúi irigyen nézik Magyar Pétert Nagyváradon.

Bábel Vilmos, Németh Dániel
POLITIKA

Lázár szerint azért van pocsék állapotban a MÁV, mert a magyarok többsége a közutak fejlesztését támogatja

A Pócs János vendégeként tartott Lázárinfón arról is beszélt, itt az idő, hogy az legyen, amit a jóérzésű többség kíván.

Bódog Bálint
belföld

Lázár soha nem tapasztalt még olyan „elképesztő gyűlölködést”, mint amilyennel miskolci fórumán szembesült

Szerinte egy százfős csoport verekedést akart provokálni, és az volt a cél, hogy ne mondhassa el, amit akart.

Inkei Bence
belföld

A fájdalom összes árnyalata: véget nem érő harc az ukrán sebesültekért

Helyszíni riport a föld alól, a harkivi front sérültjeit ellátó stabilizációs pontról, ahol az orvosok éjjel-nappal küzdenek a sebesültekért. Ukrajnában ugyanis az éjszaka nem csak a lakosságot terrorizáló légicsapások ideje, hanem a sérült katonák mentésének és gyógyításának is.

Takács Lili, Bankó Gábor
háború

„Már nem mosolygok annyit, mint korábban” – a fronton harcoló ukrán katonanők közt jártunk

Ma az ukrán hadseregben körülbelül 70.000 nő szolgál. Ők önként vállalták a bevonulást, a háború minden nehézsége mellett a nemükhhöz kapcsolódó kihívásokkal és hátránnyal is meg kell küzdeniük. Legtöbbször ráadásul férfiakra szabott felszerelésben. Képes riport Harkiv környékéről és a Donbászból.

Takács Lili, Bankó Gábor
háború

Élet a hátrahagyott orosz aknák közt: évszázados büntetés az ukrán lakosságnak

Ukrajna a világ legjobban elaknásított országa, megtisztítása évszázadokba is telhet. Az oroszok a civil lakosságot is büntetik az aknákkal, amelyekkel lényegében mindent elárasztanak, legyen szó családi házakról, iskolákról, erdőről. Képes riport az Izjum környéki aknamentesítésről.

Takács Lili, Bankó Gábor
Külföld

Karácsony Gergely: „Vagy együtt vagyunk szabadok, vagy egyikünk sem az”

„Mi nem fogunk akárkire szavazni a hatalom ellenében. Azt fogjuk támogatni, akitől joggal várható, hogy Magyarországot újra a közös otthonunkká teszi.”

Bódog Bálint
Budapest

Ez volt az élő videós közvetítésünk a Budapest Pride-ról

Ez a vonulás, úgy tűnik, nem nagyon volt betiltva.

Diószegi-Horváth Nóra, Kristóf Balázs
PRIDE

Szemünk előtt zajlott a történelem: fotókon minden idők legnagyobb magyar Pride-ja

Minden politikai jelentősége mellett a Pride megmaradt felszabadult, mosolygó, táncoló emberek boldog, színes forgatagának.

Bankó Gábor
ÉLET

A király meztelenebb, mint bárki a Pride-on

Az idei Budapest Pride történelmi jelentőségű esemény volt, és egyben szeg a lejárt szavatosságú rendszer koporsójában. A minden várakozást felülmúlóan nagy tömeg joggal lehet büszke arra, hogy nevetségessé tette fél év szabadságellenes erőlködését.

Bede Márton
vélemény

A Pride miatt vádemelési javaslattal zárta a nyomozást a rendőrség Karácsony Gergely ellen

A gyülekezési jog megsértésével vádolják a főpolgármestert.

Takács Lili
belföld

Alap, hogy a gyermekotthonban élő fiataloknak is jár egy hét felhőtlen gyerekkor

Negyvenegy gyermekvédelemben élő kamasz táborozott a Szentendrei-szigeten az Élményakadémia Egyesület ALAP!Táborában. Az élménypedagógiára építő táborban a nehéz sorsú kamaszok megtanulnak bízni, felelősséget vállalni, együttműködni, szabadnak és egyszerűen csak gyereknek lenni.

Fődi Kitti
oktatás

„Tudom, a Sátán a példakép, annak is jó kis csöcsei vannak” – a saját anyja lakoltatta ki a transznemű lányt

Szofi évekig tartó küszködés után vágott bele a nemi megerősítő kezelésekbe, vállalva ennek minden következményét. A vidéki tinédzser története egyszerre kivételes és tipikus, a végletes fejleményekről nemcsak őt, hanem az anyját és az apját is kérdezte a 444.

Bankó Gábor
Belföld

Két vállra fektették a dzsentrifikációt a Népszínház utcában

Multikulti vurstli és nepáli metál: a Kashmir fesztivál maga a Népszínház utca. Teremtő káosz az autentikus nyolcadik kerület egyik utolsó bástyájánál.

Bankó Gábor
budapest

Amerikai gyárat bombáztak le az oroszok Munkácson

Az ukrán külügyminiszter szerint polgári létesítményről van szó, aminek semmi köze a hadsereghez.

Czinkóczi Sándor
háború

Munkács, Kárpátalja és az oroszok is kimaradtak a hajnali rakétatámadásra adott Szijjártó-reakcióból

A támadásban többen megsérültek, 10 embert vittek kórházba.

Horváth Bence
külföld

Még este is szállt a füst a hajnalban lebombázott gyárból Munkácson

A város lakói a saját szemükkel akarják látni az oroszok pusztítását. Azt mondják, nem értik mi szükség volt egy kávégép-gyár szétlövésére.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs
háború
Videó

Mindenki azt gondolta, ide nem fognak lőni – helyszíni riport a megtámadott Munkácsról

Nem maradt biztonságos hely Ukrajnában, ha már Munkácsra is lőnek, mondják Kárpátalján az orosz rakétázás után. A megtámadott városban nem értik, miért kételkedett Sulyok Tamás abban, hogy ki lőtt rájuk.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs
video

Lefotóztuk: Orbán magángéppel jött haza a válogatott meccsről a kötcsei beszéd előtt

Ugyanazzal a géppel szállt le szombat éjjel, amivel korábban Orbán Sára és Jászai Gellért is utazott. Így érkezett meg a miniszterelnök Dublinból, hogy vasárnap megtartsa a szezonnyitó beszédet Kötcsén.

Németh Dániel
POLITIKA

Fapados gépen fotózták le megint Orbán Viktort és Lévai Anikót

Ez a kép mindennél jobban mutatja, mekkora bajban van a NER – kommentálta a képet az azt közzétevő Hadházy Ákos.

Benics Márk
POLITIKA
Videó

Semjén a parlamentben: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád

A miniszterelnök-helyettes külön is szót kért napirend előtt, hogy reagáljon az őt ért vádakra. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm - mondta felszólalásában.

Botos Tamás
video

Magyar Péter maga mellé állította Orbán kartonfiguráját, és új lendületet vett

A Tisza Párt elnöke úgy élt a miskolci színpadon, ahogy magyar politikusok közül csak Lázár János szokott. Miután kijelentette, megnyerik a választást, a bizonytalanoknak megüzente, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az a Fidesz hatalomban maradását segíti. A fideszes politikusoknak meg azt, hogy vége van.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
Politika

Hadházy Ákos újra Hatvanpusztán tüntet: „Ez a legjobb hely, hogy megmutassuk, hogyan hazudik a hatalom”

Hadházy másodszorra szervezett tüntetést Hatvanpusztára

Diószegi-Horváth Nóra, Windisch Judit
POLITIKA

Az ország második legfideszesebb választókerületébe kellett elmennie Lázár Jánosnak, hogy végre senki se mondja a szemébe, hogy elég volt a Fideszből

Lázár Jánost is meglepte, hogy konfliktus nélkül megúszta a vásárosnaményi fórumát. A helyi politikusok mindent megtettek, hogy egyetlen kritikus kérdésre se kelljen válaszolnia. A vasút és az egészségügy problémái azonban a barátságos hangulat ellenére is szóba kerültek.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
Politika

Hiába tiltották be, a Pécs Pride látványosan dübörgött

Ahhoz képest, hogy februárban a miniszterelnök még kidobott időnek minősítette a Pride szervezését, a Budapest után vidéken is méltóságteljes menetet tartottak.

Diószegi-Horváth Nóra, Bankó Gábor
belföld

Vádat emelhetnek a Pécs Pride szervezője ellen

Buzás-Hábel Gézát az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével vádolják.

Székely Sarolta
belföld

Apokaliptikus látványt nyújtanak a legnépszerűbb tavaink

A Balaton és a Velencei-tó vízszintje olyan alacsony lett, hogy egyes partszakaszoknál száraz talajon lehet sétálni a medrekben. A Vízügy és a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet is felhívta rá a figyelmet, hogy a vízszintingadozás természetes. De ettől még sürgősen szükség lenne „a kritikus állapotok esetén adható megoldások elemzésére és azok előkészítésére”.

Bankó Gábor
fotó

A trianoni döntést még túlélte, a kínai akkumulátorgyárat már nem

Leállítják a személyforgalmat a Debreceni-Nagykereki vasútvonalon, mert egy akkumulátorgyár miatt el kell bontani belőle egy szakaszt. Az ország egyik legforgalmasabb mellékvonala a 11. vonal, amit Lázár János bezárat. Bár a MÁV ígéri, hogy újranyitják, sokkal valószínűbb, hogy végleges lesz a bezárás.

Németh Dániel, Molnár Kristóf
közlekedés

Nembináris gulyás és dinoszaurusz méretű műgólya a Síp utcában

Csikósokat, menyecskéket, székrekedéses borbélyokat és rengeteg szárított fűszerpaprikát szerepeltető zenés-táncos revüszínház épült a szupermagyaros látványosságra vágyó turistáknak a régi gettó közepén. Ott volt a helyünk.

Szily László, Bankó Gábor
ÉLET

„Halkan mondom, hogy a többiek ne hallják: nem vagyok fideszes. Azt írd meg, hogy bukta lesz a Fidesznek”

Határon túli magyarokkal, olaszokkal, lengyelekkel és németekkel vonultak a fideszesek a Békemeneten. A jászságiak Pócs János-feliratú sapkával érkeztek, a legnagyobb feltűnést azonban a rocksztárként fogadott Lázár János okozta.

Molnár Kristóf
POLITIKA

A kormányváltás: háború – Orbán a magyar fiataloknak próbált üzenni, de mintha még keresné a hangot

A miniszterelnök a 2002-es TF-beszédét megidézve ünnepi szónoklat helyett toborzót tartott. Erőt akart mutatni, de helyenként bizonytalanságot lehetett érezni rajta.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Újabb országjárást jelentett be Magyar Péter

Délelőtt a CÖF hívására vonult fel a Békemenet, egészen Orbán Viktorig, délután Magyar Péter vitte a Hősök terére a híveit. Percről percre követtük az eseményeket.

Diószegi-Horváth Nóra
ünnep

Miszlikbe aprította Magyar Péter Orbánt

Verbálisan legalábbis mindenképp.

Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás
ünnep

Annyian és akkorát csaltak a tiszaburai választáson, hogy meg kell ismételni

Összesen hét önkormányzati pozícióért indult több mint hetven jelölt a településen. És ez még bele is fért volna, de a csalások nem álltak meg itt.

Bódog Bálint
POLITIKA

Ezt már csak Xanaxszal lehet kibírni

Az elmúlt évtizedekben tán soha nem látott választási csalások helyszíne volt Tiszabura, az ország egyik legszegényebb faluja. A választást vasárnap ismétlik, a faluban tapintható a feszültség.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel
Politika

Végtelen történet: megint csaltak Tiszaburán, újra új választás lesz

Választásicsalás-rekorder lett a település.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A harmadik választást is megóvják Tiszaburán

Szavazatvásárlás miatt ismételték meg a választásokat Tiszaburán, a vesztes szerint most is csaltak.

Windisch Judit
POLITIKA

A cserehátiak már csak Orbán Viktort veszíthetik

Az ország egyik legfideszesebb régiójában kiderült, hogy Magyar Pétert mindenki ismeri, de a legtöbb ember utálja. Bár sokan mélyszegénységben élnek, a többség úgy érzi, hogy sokat köszönhet Orbán Viktornak. Az ország legfideszesebb településén viszont így is találtunk egy Tisza-szimpatizánst.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
Politika

„Elnök úr, hogy hagyhatják ezt?” – Magyar Péter a kormány és az államfő távozását követelte a gyermekvédelmi tüntetésen

Tízezres tömeg demonstrált a gyermekek védelmében és az orbáni hazugság ellen. Magyar Péter beszédében hosszan sorolta, milyen intézkedéseket hoznak a kormányra kerülésük esetén a gyermekvédelem erősítésére.

Haász János
belföld

A DPK sportcsarnokturnéja végére kiderült, hogy a Jóisten is Orbán mellett van, és a Fidesz megszüntette a gyerekszegénységet

Valamiért ragaszkodtak ahhoz, hogy az ötállomásos turné nem fideszes kampányesemény, pedig nyilván az. A végére kiiktatták az újságírónak látszó zavaró tényezőt, cserébe már egy püspököt is sikerült a színpadra ültetni. És már nemcsak TV2-s kérdező miatt fújoltak a lelátón.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Felvonultak, de aztán kockázat nélkül hozták le a hadvezérek a győri csatát

A Fidesz próbál valami innovációt hozni, Orbán is elment vidékre, de ebből azért messze nem lett Lázár-infó. Magyarék pedig visszanyúltak a gyökerekhez.

Haszán Zoltán, Bankó Gábor
Politika

Orbán a világháború veszélyeit, Magyar a jelöltjeit mutatta be Nyíregyházán

A Fidesznél előállt az a helyzet, amivel a Tiszát támadták hónapokon keresztül: nincsenek jelöltjeik. Legalábbis egyik nyíregyházi fideszes neve sem hangzott el, míg a Tisza gyűlésén két vesztes jelöltjelöltet is színpadra szólítottak.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel
POLITIKA

Orbán Viktor ismeri az életet, szügyig gázol benne

Ott voltunk Kecskeméten, a Digitális Polgári Körök országjáró showműsorának harmadik állomásán, ahol Orbán Viktort akarták nekünk eladni. Ugyanitt tartotta fellépését a Tisza is, hogy két zsíros deszka közt kiderüljön, „meg fogják nyerni a választást, ők a többség, készen állnak”.

Bábel Vilmos, Bankó Gábor
POLITIKA

Orbán: Úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt

Orbán szegedi roadshow-ján viszonylag keveset ekézték a Tisza Pártot, a kamudokumentum érdemben szóba sem került. Orbán az anyósától vett idézettel zárta a műsort, és azt is elmondta, mikor lehetne Lázár János miniszterelnök.

Windisch Judit
POLITIKA

Orbán összegyúrta a migrációt és a háborút, és megalkotta a rettegtetés új szintjét

Mohácson próbált úgy tenni a Fidesz, mintha Magyar Péter megfutamodott volna, Kocsis Mátét idézve Orbán is „foltos nadrágról” beszélt. Rosszabb ütemben nem is választhatott volna versidézetet.

Windisch Judit
POLITIKA