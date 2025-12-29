Az új kínai ötéves terv a mesterséges intelligenciára, a robotokra és az űrkutatásra koncentrál

A kínai helyi kormányzatok aktívan készülnek a 15. ötéves tervre (2026–2030), ahol saját javaslataikat dolgozzák ki a „új minőségű termelőerők” (new quality productive forces) fejlesztésére, helyi adottságoknak megfelelően. A helyi javaslatok hangsúlyozzák a technológiai szektorokat, mint az AI, robotika és feltörekvő iparágak, hogy elősegítsék az ipari modernizációt, tehetségvonzást és a fenntartható reálgazdaság fejlődését.

Országos Robotbérleti Ökológiai Csúcstalálkozó (National Robot Rental Ecological Summit), Sanghaj, 2025 Fotó: TANG YANJUN/Imaginechina via AFP

A nemzeti prioritások között szerepel egy proaktívabb fiskális politika 2026-tól, bővített kiadásokkal és beruházásokkal a tudomány-technológia, kulcsfontosságú gyártási láncok és modern ipari rendszerek területén. A központi kormányzat nagyobb támogatást ígér a technológiai innovációhoz, vállalati K+F-hez és infrastruktúrához, hogy az innovációvezérelt növekedésre álljon át a gazdaság, elmozdulva a hagyományos tényezővezérelt modellről a magas technológiájú és stratégiai feltörekvő iparágak felé. Példaként Peking egy globálisan vezető AI-ökoszisztéma kiépítését tűzi ki célul, magas szintű chipekre és alapvető szoftverekre fókuszálva; Zhejiang az AI-t, űripart, alacsony magasságú gazdaságot és biomedicinát fejlesztené; Guangdong az „AI + robotika” klasztereket; Fujian a technológiai és ipari innováció mély integrációját; míg például Wuhu város (Anhui tartomány) már több mint 300 vállalattal épít nemzeti szintű robotipari klasztert. (via Global Times)