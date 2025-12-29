Elmondta a sydney-i hős, hogy mit érzett, amikor puszta kézzel lefegyverezte az egyik merénylőt a hanuka-ünnepen

„Azt éreztem, tennem kell valamit. Mintha erő járta volna át a testem és az agyam.” Ezt nyilatkozta a Szíriában született és felnőtt, Sydney-ben élő bolttulajdonos, Ahmed al Ahmed.

December 14-én egy apa-fia páros tizenöt ember megölt, amikor a népszerű sydney-i strand közelében a hanuka első éjszakáját ünneplő rendezvényt tartottak.

Ahmed al Ahmed volt az a férfi, akinek hőstettéről a merénylet utáni órákban terjedni kezdett egy videó. Ezen az látszik, hogy az egyik támadó – mint később kiderült, ő volt az apa, akit a rendőrök lelőttek – kezéből kicsavarta a lőfegyvert, majd rászegezve menekülésre kényszerítette.

A szíriai származású férfit közben többször meglőtte a másik támadó, vagyis a megfutamított merénylő fia. Ahmed a vállán sérült meg, háromszor kellett műteni.

„Nem akartam, hogy embereket gyilkoljanak a szemem előtt, nem akartam vért látni, nem akartam fegyvert, fegyvert, nem akartam embereket sikoltozni és segítségért könyörögni hallani” – mondta.

Ahmednek 2,5 millió ausztrál dollárt gyűjtöttek össze, ez valamivel több mint félmilliárd forint, a csekket a kórházi ágyánál adták át neki. Sokan köszönhetik életüket a bátorságának.

(Via BBC)