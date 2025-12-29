Hovatartozásuk felfedésére kötelezné a londoni rendfőnök a testületnél szolgáló szabadkőműveseket, akik erre vallási diszkrimináció miatt beperelték

Szabadkővűves eszközök. Fotó: Bankó Gábor/444

Kiborultak és vallási diszkriminációt emlegetve bírósághoz fordultak a brit szabadkőművesek, miután a londoni rendőrség friss belső utasítása szerint a szervezet rendőrségen dolgozó tagjainak fel kell fedniük magukat a főnökök előtt. A karácsonykor beadott keresetük szerint London rendőrfőnöke, Sir Mark Rowley saját maga talál ki törvényeket és „összeesküvés-elméleteket terjeszt” a szabadkőművesek befolyásáról. A szabadkőművesek azonnali intézkedésként az utasítás felfüggesztését kérik.

A Met december közepén jelentette be, hogy a rendőrök kötelesek lesznek felfedni, ha „annak a hierarchikusan felépülő szervezetnek a tagjai, amely a tagoktól elvárja, hogy támogassák és megvédjék egymást.”

A rendőrség egy belső közvélemény-kutatásra hivatkozva azt állítja, hogy az állomány kétharmada értett egyet az intézkedéssel. Jellemző a szabadkőművesekkel szembeni elterjedt előítéletekre, hogy a magát minőségi lapként pozicionáló Guardian több cikkében is arra célozgat, hogy a rendőrségi utasítás igazi oka valamiféle konkrét belső összeesküvés és korrupciós ügy lenne, amiben szabadkőműves rendőrök védték volna egymás hátát, ám az állítólagos ügyről soha nem tudtak említeni semmiféle részletet vagy bizonyítékot és annak megerősítését sosem kérték a rendőrségtől.

Adrian Marsh, a brit páholy nagymestere legkésőbb januárban számít az első bírósági meghallgatásra az ügyben és előre jelezte, hogy ideiglenes felfüggesztés esetén a rendelkezés teljes eltörlését fogják kérni. A szabadkőművesek szerint a soraiba csak vallásos tagokat felvevő szervezet az utasítást vallási diszkriminációnak tartja és úgy gondolja, hogy sérti a tagok emberi jogait.