Kastélytúra és béketárgyalások az ünnepi szezonban

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a hét utolsó hetének első napján. Benne olyan cikkekkel, minthogy:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Orbán Ráhel a hétvégén futni indult, amiről Instára is posztolt. Ebből sikerült azonosítanunk, hogy az újonnan szerzett Széchenyi-kastélyukban tölthették az ünnepek utáni napokat, kevéssel azután, hogy Orbán Viktort is fogadták a Budapest tetején álló luxusotthonukban, a Dreher-villában.

Sulyok Tamás karácsonykor mondta el ünnepi beszédét, amit alighanem csak mérsékelt érdeklődés kísért volna csak, de nem sokkal később a köztársasági elnök volt kommunikációs vezetője, Szántó Georgina arról posztolt, hogy őt Sulyok idén gyakorlatilag tönkre tette. Szántó lapunknak azután azt nyilatkozta, hogy szerinte Sulyokék nem az emberekért, ők a saját jólétükért gondoltak dolgozni.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Vasárnapi cikkünkben tizenkét jellegzetesen karácsonyi vagy szilveszteri, újévi termék árának 2010-2025 közötti alakulását néztük meg, és azt találtuk, hogy összességében az infláció kétszeresével nőttek az év vége költségei.

A világ

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

2025-ben ha nem is lett teljesen vége, de az 1945 után kialakult nemzetközi rendszer alapjaiban megváltozott. Nagy áttekintő cikkünkben arról írtunk, hogy a világ 2026-ban nem fog visszazökkenni a korábbi kerékvágásba, viszont egyre egyértelműbb jeleit láthatjuk majd annak, hogy a távolabbi jövőben mi vár ránk.

A hétvége legfontosabb eseménye Trump és Zelenszkij floridai találkozója volt, még ha a legfontosabb területi kérdésekben nem is történt előrelépés. Zelenszkij előzetesen megüzente, hogy kész kivonni a csapatait, ha Moszkva is ezt teszi, és lehet tudni azt is, hogy Trump hosszan beszélt Putyinnal telefonon.

A találkozó előtt Putyin ismét megüzente, hogy készek erővel is elérni a céljaikat, a Reuters pedig arról írt, hogy az oroszok új hiperszonikus rakétákat telepíthettek Fehéroroszországba. Ehhez szorosan kapcsolódott a hír, hogy Lengyelország kétmilliárd euróból épít drónelhárító rendszert a keleti határán, valamint hogy Svájc is növeli a katonai kiadásait, mert nem lenne képes megvédeni magát egy orosz támadással szemben. És beszámoltunk arról is, hogy orosz dezinformációs kampány is kíséri a bolgár euró bevezetését.

Demográfiai jellegű hír volt, hogy a legborúlátóbb előrejelzéseknél is kevesebb gyerek születhetett idén Japánban, valamint hogy harminc év után először született kisbaba egy olasz faluban. Hír volt még, hogy

23 milliárd eurót kell jövőre költeni az elavult német vasút fejlesztésére,

Münchenben a tűzoltóság elbontotta a feltámasztott Eisbach-hullámot,

és megírtuk azt is, hogy vasárnap meghalt a legendás francia színésznő, Brigitte Bardot.

Múlt

Fotó: ROBERT JAGER/APA-PictureDesk via AFP

1985. december 27-én palesztin terroristák két európai reptéren gránátokat dobtak az izraeli és amerikai járatokra várakozók közé, majd tüzet nyitottak rájuk. Sokan meghaltak és megsebesültek, köztük izraeli miniturnéra induló magyar művészek is. Három terroristát elfogtak, egyikük a szabadulása után nyilatkozott a sajtónak, hogy mennyire megbánt mindent.

És írtunk a száz éve született Hildegard Knefről is, akinek az első udvarlóját háborús bűnösként végezték ki, ő viszont a háború utáni német film első sztárja lett. A nevéhez fűződik a német filmtörténet egyik nagy botránya, Hollywoodban és a Broadway-en is foglalkoztatták, majd énekesnőként és íróként is rendkívül sikeres volt.

Színház és játék

Fotó: Németh Dániel/444

Nagypál Gábor színész annyira ridegtartásban szocializálódot, hogy a boldogság non plus ultrájának tartja, ha nem neki kell díszletet építeni. Ingyen dolgozó színészekről, egy pöccintésre szétomló helyzetekről, megküzdési stratégiákról és a politikai kultúráról is kérdeztük. És bemutattunk 5 klasszikus játékot, melynek mostanában jelent meg felújított verziója.

Vasárnap este pedig a Jeti Moziban bemutattuk Száraz Eszter Emmi néni csodálatos élete című dokumentumfilmjét, ami egy 100 éves idős nő kalandos életéről szól.

Év végi videó

Tiborcz a kutyapártos polgármesternél, Orbán bosszúja, Zsolti bácsi árnyéka, lesöprendő kullancsok, alsógatyás Simicska. Szokás szerint összeszedtük a tíz legnézettebb idei 444-es videót.