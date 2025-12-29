Késsel rabolta ki a saját nagyapját

Egy arcát kapucnival takaró, és a hangját is elváltoztató férfi tűnt föl december 24-én hajnalban egy tiszajenei nyugdíjas ajtajában. A behatoló egy tokba rejtett késsel arra kényszerítette a 90 éves férfit, hogy pénzt adjon neki, és a fenyegetés hatására át is adta neki 300 ezer forintját.

A támadó azonban hiába változtatta el hangját és külsejét is, az idős férfi felismerte benne saját unokáját. A bejelentést követően a rendőrök rövid időn belül elfogták a 40 éves helyi lakost, akit rablás bűntette miatt gyanúsítottként hallgattak ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. (via Police.hu)