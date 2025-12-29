Kína hadgyakorlatot tart Tajvan körül, a partraszállást is gyakorolják

A kínai állami média által közzétett grafikán a gyakorlatban résztvevő erők elhelyezkedését illusztrálják a sziget körül.

A „szeparatista erők figyelmeztetése” az egyik bevallott célja annak a hadgyakorlatnak, amit a kínai haditengerészet kezdett meg Tajvan szigetének környékén - írja a BBC. Az „Igazság Misszió 2025” kódnevű akcióban a hadsereg, a légierő és a rakétacsapatok egységei vesznek részt, annak részeként éles lövészeti gyakorlatot is tartanak, miközben a sziget kulcsterületeinek blokádját és elfoglalását gyakorolják. A hadgyakorlatot pár nappal azután rendelték el, hogy az Egyesült Államok jelentős, 11 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot jelentett be Tajvannak.

A tajvani vezetés kritizálta az akciót, a nemzetközi normák megszegésének nevezve azt. A védelmi minisztérium bejelentette, hogy hétfőn reggel kínai hajók és repülők aktivitását észlelték tajvani vizeken, mire riadókészültségbe helyezték a hadseregek és a légvédelmi rakétarendszert. A tajvani erők készek megvédeni Tajvant és népét - közölték.

A kínai hadsereg területileg illetékes keleti parancsoksága a Weibo közösségi oldalon közzétett, fenyegető hangvételű posztjában az „igazság pajzsának” nevezte a gyakorlatot, úgy fogalmazva, hogy

„mindazok, akik a függetlenségre áhítoznak, a pajzs által lesznek megsemmisítve.”

Peking azzal vádolta Lai Csing-te tajvani elnököt, hogy a tajvani függetlenség elérése a célja, mire ő azzal reagált, hogy Tajvan már független állam, így semmi szükség a függetlenségének formális deklarálására. Az elnök vasárnapi tévébeszédében úgy fogalmazott, hogy annyira meg kell nehezíteniük az invázió lehetőségét, hogy Kína soha nem próbálkozzon ilyesmivel.