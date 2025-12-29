Lavrov azt állítja, az ukránok Putyin rezidenciáját támadták, Zelenszkij szerint ez csak ürügy arra, hogy az oroszok kormányzati épületeket bombázhassanak Kijevben

Az ukránok drónokkal támadták december 29-ére virradóra Vlagyimir Putyin orosz elnök Novgorod megyében, a Valdaj régióban található rezidenciáját. Ezt Szergej Lavrov állította a Meduza híre szerint, aki azt mondta: az orosz légvédelem nem kevesebb, mint 91 drónt semmisített meg itt. Károkról és áldozatokról a külügyminiszter nem beszélt, illetve bizonyítékokkal sem támasztotta alá mindezt.

Azt viszont közölte, hogy az orosz haderő reagálni fog a történtekre, és hogy készek felülvizsgálni a béketárgyalásokkal kapcsolatos stratégiájukat is. „Felhívjuk a figyelmet, hogy a műveleteket akkor hajtották végre, amikor intenzív egyeztetések zajlanak Oroszország és az Egyesült Államok között az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében. Az ilyen felelőtlen cselekedetek nem maradhatnak reakciók nélkül. A megfelelő válaszcsapások célpontjait és idejét meghatároztuk. Eközben nem áll szándékunkban kiképni az USA-val folytatott megbeszélésekből, de figyelembe véve a bűnöző kijevi rezsim hozzáállását, amely az állami terrorizmus útjára lépett, a béketárgyalásokkal kapcsolatos álláspontunkat felül kell vizsgálnunk” – idézte a miniszter szavait az Interfax.

Lavrov szövegére rövid úton reagált Volodimir Zelenszkij is. Az ukrán elnök azt mondta, az orosz haderő arra készül, hogy kormányzati létesítményekre mérjen csapásokat Kijevben. Szergej Lavrov állításaiból egy árva szó sem igaz, közölte, mindez csak ürügyként szolgálhat arra, amire az oroszok Kijevben készülnek.

Vlagyimir Putyin és Szergej Lavrov Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

Zelenszkij úgy látja, az oroszok számára kudarc, hogy az ukrán–amerikai elnöki szintű egyeztetések sikeresek voltak, mivel nem akarják befejezni a háborút. Ahhoz, hogy ezt ne is kelljen megtenniük, indokot keresnek, és ezt most megtalálták.

A Meduza 2025. augusztusi cikke szerint Putyin valdaji rezidenciája környékén 2024-bem még csak 2 légvédelmi fegyverrendszert állomásoztattak, ám egy évvel később már 12-t számoltak össze itt.

Frissítés: Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója közölte, Putyin és Trump hétfőn ismét beszéltek telefonon, és ekkor előbbi tájékoztatta utóbbit az ukrán támadásról. Usakov a Guardian cikke szerint azt mondta, Trumpot sokkolta a hír. Az amerikaiak ezt nem kommentálták, de Karoline Leavitt, az elnök sajtótitkára annyit megerősített, hogy az újabb elnöki telefonozás megtörtént.