Magyar Péter kiutasítaná Szlovákia budapesti nagykövetét

A Tisza-kormány a lehető legerősebb diplomáciai választ fogja adni a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető szlovák jogszabályra, írta Magyar Péter pártelnök a Facebookon.

Peter Pellegrini szlovák elnök karácsony előtt írta alá a Btk-módosítást, így hatályba lépett többek között a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésének bűncselekménnyé válása is.

A határon túliak, valamint a vele hasonlóan gondolkodó úgynevezett szuverenista szélsőséges politikusok szimpátiájára hajtó Orbán-kormány nem bírálta nyíltan a lépést.

A törvény értelmében hat hónapos szabadságvesztéssel torolhatják meg a dekrétumok megkérdőjelezését. Itt a felvidéki magyarság egyik legnagyobb traumájával játszanak: a második világháború után az Edvard Beneš államfő által kibocsátott alkotmányrendelet kimondta a Csehszlovákia területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét, ez tette lehetővé a vagyonuk, földjeik elkobzását, az állampolgárságuk elvételét.

Magyar Péter közleményében felrótta Orbánnak a hallgatást, Lázár János építési- és közlekedési miniszternek pedig azt, hogy Strompová Viktóriát, a Tisza egyik Vas megyei képviselőjelöltjét szlováknak tartja.

„A Tisza-kormány a lehető legerősebb diplomáciai választ fogja adni a felvidéki magyarokat fenyegető szlovák jogszabályra – írta Magyar. – Ha Szlovákia nem tartja be az uniós jogot, ha a felvidéki magyarságot kollektíven büntető jogszabályokat tartanak hatályban, ha ezekre hivatkozva elveszik magyar emberek földjét, vagy éppen börtönnel fenyegetik őket, akkor Szlovákia nagykövetének nincs helye Magyarországon!"