Nagy Márton beszólt Őrsinek, aki kommentben szólt most vissza neki, de a matek nem a nemzetgazdasági minisztert igazolja

A budapesti II. kerületi Fillér utcában lakó Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter félrevezetéssel vádolta meg Őrsi Gergelyt, a kerület polgármesterét, de az érintett friss, egymondatos kommentjét elnézve nem ő jött ki jól a csörtéből.

Ez egy olyan, speciális grafikonpárbaj volt, ahol mindkét fél adatai megegyeztek, mégis gyökeresen más következtetésre jutottak.

Nagy Márton Fotó: Németh Dániel/444

A verbális hadakozás azzal kezdődött, hogy Őrsi vasárnap kiposztolta: a kerülettől szolidaritási hozzájárulás címén jövőre már több mint 4 milliárd forintot fognak elvonni. Őrsi állítása szerint

„Ezzel a lépéssel a szolidaritási hozzájárulást Budán 2019 óta a 15-szörösére emelték.”

Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere Fotó: botost/444.hu

A polgármester által mellékelt grafikon szerint a hozzájárulás mértéke 2019-ben 280 millió forint volt, idén, 2015-ben már 3,73 milliárd, jövőre pedig az össze eléri a 4,21 milliiárd forintot.

A polgármester leginkább azt nehezményezte, hogy bár az összegből papíron a hátrányos helyzetű kistelepüléseket segítik, ezt ő nem hiszi el, hiszen évek óta nem árulják el, hogy pontosan költik el ezt a pénzt. Őrsi gyanúja az, hogy „a II. kerületiek adóforintjait felhasználva a kerülettől elvont forrásokkal tömködik be a központi költségvetésen tátongó lyukakat, aminek következtében a helyi adó nem helyben hasznosul.”

Erre reagált Nagy Márton egy ellenposztban, amiben azt írta, hogy Őrsi bejegyzése „félrevezető és kisarkított politikai hangulatkeltés”, hiszen az ellenzéki városrészvezető azt nem említette meg, hogy

„a II. kerület helyi iparűzési adóbevétele 2019 óta 7 milliárd forintról 2025-re 12,5 milliárd forint felé emelkedett.”

A miniszter szerint „ez mintegy 5,5 milliárd forintos emelkedés”, amivel ki nem mondva azt sugallta, hogy a kerület a 4,2 milliárd befizetése után is jobban jár jövőre, mint 2019-ben.

Nagy táblázata egyébként ugyanazokat a számokat tartalmazza, mint Őrsié, vagyis azt Nagy sem vitatta, hogy a befizetendő összeg 2019 és 2025 között 13,3-szorosára emelkedett, miközben az adóbevétel ugyanezen idő alatt csak az 1,78-szorosára nőtt.

Fotó: Simon Dominika

Őrsi erre a következő kommenttel reagált hétfőn:

„Tisztelt Miniszter Úr!

Akkor infláció nem is volt, és az iparűzésiadó-bevételeket sem fagyasztották be, ugye?”

Ehhez egy olyan ábrát mellékelt, ami szerint a 2019-es, 7 milliárd 88 millió forintos adóbevétel az inflációval súlyozva ma 11 milliárd 582 millió forintnak felelne meg.

A 444 saját ellenőrző számításai során ehhez hasonló, csak kicsivel kisebb, 11 milliárd 280 milliós összeg jött ki. Vagyis, ha kalkulálunk az inflációval is, akkor a II. kerület adóbevétele 2019 óta lényegében változatlan maradt, miközben az elvonás ehhez képest sokszorosával nőtt. Ha a 2019-es, 280 milliós szolidaritási hozzájárulás szintén az infláció mértékével növekszik, ma 500 millió forint körül lenne, ehhez képest idén már a 4 milliárdot közelítette. Másképp nézve: míg 2019-ben a szolidaritási hozzájárulás az iparűzési adóbevétel nem egészen 4 százalékát vonta el, 2025-ben az elvonás mértéke már majdnem 30 százalékos.