RTL: Lázár János személyesen járhatott közben egy borsodi falu útjának felújításáért

Az RTL Híradója által észrevett dokumentum szerint személyesen járhatott közbe egy füzérkajatai út felújításáért Lázár János. Hadházy Ákos korábban arról posztolt, hogy a borsodi zsákfaluban Lázár fiának is van háza, szerinte ezért vezet tükörsima út az ingatlanhoz, pláne abból kiindulva, hogy tavasszal mi is beszámoltunk róla, hogy a batidai Lázár-kastély felé vezető út felújítására kétszer több pénzt szántak, mint amennyit máshol ilyenre elköltenek.

Fotó: Németh Dániel/444

Lázár korábban már a kedvenc falvai között emlegette Füzérkajatát, de arra nem tért ki, hogy családja évekkel korábban már házat is vásárolt a faluban. A Híradó megszólaltatta Füzérkajata polgármesterét, Lupták Lászlónét is, aki tagadta, hogy lenne összefüggés a tükörsima út és a Lázár-ingatlan között, ám az RTL által felfedezett dokumentum szerint korábban maga a polgármester számolt be róla, hogy Lázár János segítségével készült el a beszakadt út javítása, olyannyira, hogy a miniszter személyes levélben tudatta a helyreállítás elvégzését. Az RTL kereste Lázár Jánost is, de nem kaptak választ. (via RTL)