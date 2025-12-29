Zelenszkij: Az Egyesült Államok 15 évre szóló biztonsági garanciákat adna, Ukrajna hosszabbítást szeretne

Az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciáit a megállapodás tervezete szerint 15 évre rögzítenék, a meghosszabbítás lehetőségével – mondta Volodimir Zelenszkij elnök újságíróknak december 29-én.

A biztonsági garanciák is szóba kerültek Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök kétórás találkozóján, amelyre Trump floridai, mar-a-lagói rezidenciáján került sor, és áttörés nélkül zárult. Trump szerint a biztonsági garanciák terén 95 százalékos a megállapodás. Zelenszkij hétfőn „erősnek” nevezte a jelenlegi garanciákat, ugyanakkor hozzátette, hogy „egyelőre nem véglegesek”.

Fotó: JIM WATSON/AFP

„Mondtam (Trumpnak), hogy a háború már közel 15 éve tart, és mi nagyon szeretnénk, ha a garanciák ennél hosszabb időre szólnának” – fogalmazott Zelenszkij. „Azt mondtam neki, hogy szívesen mérlegelnénk 30, 40 vagy akár 50 évre szóló garanciákat is, ami történelmi döntés lenne Trump elnöktől. Az elnök azt mondta, hogy átgondolja.”

A találkozó előtt néhány nappal Zelenszkij bemutatta az Oroszország teljes körű háborújának lezárását célzó, módosított béketerv tervezetét. Az eredeti, 28 pontos tervet – amely gyakorlatilag Ukrajna kapitulációja felé terelte volna az országot – egy 20 pontos keretrendszerré dolgozták át.

Emellett kidolgozták az Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa közötti háromoldalú biztonsági garanciák tervezeteit, valamint egy kétoldalú biztonsági megállapodásét az Egyesült Államokkal. Egy másik dokumentum a gazdasági együttműködést vázolja fel.

Zelenszkij szerint külföldi csapatok ukrán területen történő állomásoztatása tovább erősítené a nyugati partnerek által már felajánlott biztonsági garanciákat. Véleménye szerint ez biztosítaná, hogy „(Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) ne térjen vissza újabb agresszióval Ukrajna ellen”. Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy a hatékony biztonsági garanciák a hadiállapot feloldásának feltételéül is szolgálhatnak.

A megállapodást követően az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat várhatóan az amerikai kongresszusnak és több európai ország parlamentjének is jóvá kell hagynia. „Úgy gondolom, hogy az ilyen biztonsági garanciáknak hatékonynak kell lenniük, és lehetnek is” – mondta Zelenszkij.

Egy esetleges személyes Putyin–Zelenszkij-találkozóról szólva az ukrán elnök azt mondta, nyitott bármilyen formátumra. Ugyanakkor rámutatott: Putyin Trumpnak tett „békehangú” kijelentései ellentmondanak tetteinek, mivel Moszkva továbbra is könyörtelen támadásokat hajt végre Ukrajna ellen, és újabb területek megszállására törekszik. „Fontos, hogy az orosz vezető szavai és tettei összhangban legyenek” – tette hozzá Zelenszkij. (via Kyiv Independent)