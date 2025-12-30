2 milliárd 400 millió, csekken, egyenesen Mészáros Lőrincnek

Közvetlenül Mészáros Lőrincnek küldené a XII. kerület szolidaritási adóját Kovács Gergely, a kutyapárti polgármester erről még hétfőn posztolt. A politikus arra reagált, hogy a kormány a karácsonyi ünnepek előtt, december 23-án megjelent rendeletében ismét megsarcolt számos önkormányzatot: Budapesttől, a 23 fővárosi kerülettől és 334 másik önkormányzattól összesen százmilliárdos nagyságrendben vettek el pénzt (csak a fővárostól majdnem 98 milliárdot).

A tavalyi önkormányzati választásig fideszes vezetésű, de most már ellenzék által vezetett XII. kerületet ezúttal 2,4 milliárd forinttal sarcolta meg a kormány. Kovács Gergely erre úgy reagált: „Meguntuk a bénázást, hogy a kerület által befizetett szolidaritási hozzájárulás felesleges és hosszadalmas kerülőutakon jut el a címzetthez, úgyhogy küldjük inkább direktbe”. A megjegyzésben azt is odaírta: „sörre”, bár az oligarcha vásárlási szokásait ismerve talán indokoltabb lett volna az, hogy sörgyárra.