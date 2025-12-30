444 kalendárium #30: Bemutattuk, hogyan nyomul a NER-közeli influenszerügynökség

2025-ben a politikai erők minden korábbinál nagyobb energiákkal küzdöttek a figyelmünk megszerzéséért és megtartásáért. És nem csak a direkt politikai tartalommal: az sem mindegy például, hogy kik kezdenek el hirdetni egy olyan kormányzati intézkedést, mint az Otthon start program.
Ebben a helyzetben kezdte leuralni a piacot a Post For Rent nevű NER-közeli influenszerügynökség, aminek arcai már nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak.
A Post For Rent olyan cég, ami közreműködött Orbán Ráhel budapesti influenszertripjében, és ami állami támogatást is kapott, és aminek a vezetője korábban Tiborcz István cégében, az Eliosban is vezető volt.
Arról, hogyan igyekeznek megszólítani a fiatalokat, októberben alapos cikket közölt Benics Márk és Mészáros Juli a 444-en, hogy azok az olvasók is képben legyenek, akik nemhogy a vállalatról, de az általuk képviselt influenszerekről sem feltétlenül hallottak - miközben ennek a térnek az uralása egyre fontosabb a politikában is.
Hogy mennyire fontos, azt Bódog Bálint cikke is jól példázza, aki Alekosztól Majkán át Wolf Katiig mutatta be azokat a hírességeket, akiknek sokáig semmi bajuk nem volt a NER-rel, aztán valami megváltozott.
A Post For Rent lassan leuralja a piacot: a NER-közeli influenszerügynökség arcai már nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak. T. Danny, Habony, Kkevin, Rogán, Jauri, Tiborcz, Pumped Gabo, Orbán, Valmar. Hesteg reklám, hesteg április.
Van, akivel egy közös kép jött össze, van, aki csak nem ugrott el a NER-pénzek elől, más konkrétan a Fidesz propagandistája volt. Majd eljött a pillanat, amikor a párt elengedte a kezüket. Vagy fordítva.