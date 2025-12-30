444 kalendárium #30: Bemutattuk, hogyan nyomul a NER-közeli influenszerügynökség

2025-ben a politikai erők minden korábbinál nagyobb energiákkal küzdöttek a figyelmünk megszerzéséért és megtartásáért. És nem csak a direkt politikai tartalommal: az sem mindegy például, hogy kik kezdenek el hirdetni egy olyan kormányzati intézkedést, mint az Otthon start program.

Ebben a helyzetben kezdte leuralni a piacot a Post For Rent nevű NER-közeli influenszerügynökség, aminek arcai már nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak.

A Post For Rent olyan cég, ami közreműködött Orbán Ráhel budapesti influenszertripjében, és ami állami támogatást is kapott, és aminek a vezetője korábban Tiborcz István cégében, az Eliosban is vezető volt.

Arról, hogyan igyekeznek megszólítani a fiatalokat, októberben alapos cikket közölt Benics Márk és Mészáros Juli a 444-en, hogy azok az olvasók is képben legyenek, akik nemhogy a vállalatról, de az általuk képviselt influenszerekről sem feltétlenül hallottak - miközben ennek a térnek az uralása egyre fontosabb a politikában is.

Hogy mennyire fontos, azt Bódog Bálint cikke is jól példázza, aki Alekosztól Majkán át Wolf Katiig mutatta be azokat a hírességeket, akiknek sokáig semmi bajuk nem volt a NER-rel, aztán valami megváltozott.

