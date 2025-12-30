Akkumulátorgyár miatt bezárt vonal, részeg vasutas miatt leállított vonatok, kaotikus nyári hétvégék – 15 felejthetetlen MÁV-pillanat 2025-ből

Amióta Lázár János a közlekedési miniszter, a magyar vasút újra reflektorfényben van. Az ország legkonfliktusosabb, egyben legmédiaérzékenyebb politikusa elintézte, hogy a MÁV körüli történések automatikusan politikai színezetet kapjanak. Mivel extrém történésekből idén sem volt hiány a magyar vasúton, a MÁV többet szerepelt a hírekben, mint Orbán Viktort, Magyar Pétert, Lázár Jánost és Szijjártó Pétert kivéve bármelyik magyar politikus. A tavalyi évhez hasonlóan idén is összegyűjtöttünk 15 olyan pillanatot, amikor mindenki a MÁV-ról beszélt az országban.
Január 14-én reggel meghibásodott az oroszlányi személyvonat. Mivel a Budapestre tartó járat nem sokkal Tatabánya előtt, a nyílt pályán robbant le, az utasoknak a fagyos időben be kellett sétálniuk a város vasútállomására. Egyik olvasónk fotókat is készített a sínek között gyalogló utasokról.
Az utasok végül a következő, Budapest felé tartó vonattal utazhattak tovább Tatabányáról. A meghibásodott szerelvény miatt a vonal menetrendje is felborult, az oroszlányi személyvonatok 30-60 perccel hosszabb menetidővel közlekedtek. Az egyik járat utasainak pedig pótlóbuszra kellett átszállniuk.
A MÁV járműveinek többsége évtizedek óta szolgálja a magyar vasutat. Örökké azonban még a legstrapabíróbb mozdonyok sem tudnak működni. Erre tökéletes példa volt január 17-e, amikor a Keleti pályaudvar kocsijavító műhelyében kigyulladt egy szerelvények előfűtésére szolgáló villanyfűtőgép. Mivel a tűz átterjedt egy másik villanyfűtőgépre is, aznap este két mozdony égett ki a Keletiben.
A tűz továbbterjedését a vasutasok akadályozták meg, miután 30 kocsit állítottak át a pályaudvar másik vágányaira. A MÁV-csoport vezérigazgatója profiknak és bátraknak nevezte a balesetre reagáló kollégáit. Hegyi Zsolt azt írta, „a mentés során önmagukat sem kímélték, egyikük füstmérgezés gyanújával kórházba is került”. Neki gyors felépülést kívánt.
Egészen szokatlan látványban lehetett részük azoknak, akik május 29-én a Baja-Kiskunfélegyháza vasútvonalon utaztak. A két város közötti egyik InterRégió vonat ugyanis a HÉV-ekre jellemző, zöld-fehér festésű Bz-motorkocsival közlekedett. A látvány azért volt nagyon szokatlan, mert a Bz-motorvonatok piros-sárga festéssel szoktak közlekedni. Ezért is hívják őket a köznyelvben piroskának.
A szokatlan festésű Bz-motorkocsi azért zöld-fehér színű, mert korábban a MÁV-HÉV tulajdona volt. A motorkocsit 2019-ben igazították a HÉV arculatához, akkor festették zöld-fehérre. A MÁV azonban 2025 februárjában nagyjavításra a MÁV dombóvári műhelyébe szállította, májusban pedig forgalomba is állította. A zöld-fehér kocsi azóta járja az országot.
Kinézete annyira meglepő, hogy több olvasói levelet is kaptunk miatta. Egyik olvasónk például a balatonszepezdi strandról azt írta, „egyszercsak felbukkant egy Bzmot-szerelvény, amit konkrétan egy HÉV húzott. Meséltem a többieknek, teljesen hülyének néztek”.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Kisiklások, síntörések, kiégő vonatok. A MÁV idén is tett róla, hogy mindenki a vasútról beszéljen az országban. És akkor még nem is említettük Lázár Jánost!
A Mávinform arról ír, hogy „a Déli pályaudvarról 5:55-kor Oroszlányba elindult S12-es vonat (4410) helyett Tatabányától Oroszlányig pótlóbusz közlekedik”
A tűzre a MÁV vezérigazgatója is reagált. Profiknak és bátraknak nevezte kollégáit.
A tűz egy másik mozdonyra is átterjedt. A MÁV a szándékos gyújtogatás lehetőségét sem zárja ki.
A zöld-fehér festésű motorvonat Bajáról indult el Kiskunfélegyházára.
Nem könnyű eljutni a Balatonra Budapest irányából.
A vidékről Budapestre vezényelt járművezetők tétlenül nézelődnek az árnyékban, és nem értik, miért rendelték be őket Pünkösdvasárnap.
24 órás késéssel fogott PR-akcióba a MÁV, bár nem derült ki, hogy annak mégis mi értelme volt.
A MÁV szerint azért nyílt ki az ajtó, mert egy ismeretlen személy a vésznyitó meghúzásával megszüntette az ajtó rögzítését
Pedig a MÁV vezérigazgatója június 14-én még a Vonatinfóra hivatkozva próbálta szőnyeg alá söpörni a másik vonatkövető rendszer leállásáról szóló híreket.
A közlekedési miniszter logikája szerint aki csak vár a vonatra, annak nem kell tudnia a késésekről.
Az új térkép abban különbözik a Vonatinfótól, hogy a színek nem a késés mértékét, hanem a vonat típusát jelölik.
A hiba elhárításáig óránként legfeljebb 8 vonat haladhat át a vonalszakaszon.
Nem sokon múlt, hogy elteljen egy teljes hétvége vasúti káosz nélkül, de aztán közbe jött egy meghibásodott szerelvény Balatonmáriafürdőn.
Sokan már taxit hívtak, hogy eljussanak a fővárosba.
Késve, de Lázár is felfedezte magának Kollár Kinga április beszédét az EU-s források visszatartásának hatásairól.
Lázár János szerint a Tisza Párt miatt állnak a magyar vasútfejlesztési projektek. A Fidesz azonban a Tisza megjelenése előtti 14 évben is képtelen volt a magyar vasút érdemi fejlesztésére. A kudarc egyértelműen látszik a 2010-es és a 2024-es menetrendek összehasonlításából.
Lázár János mindezt úgy jelentette be: „Honvédők vs. árulók 1:0!”
A motorkocsi emelése közben ugrott le a daru kereke a sínről, de visszatette magát.
Egy ember súlya alatt is mozognak a sínek az illesztésnél ott, ahol a reggeli kisiklás történt.
Sátoraljaújhely felé indult Nyíregyháza helyett, de Bodrogkeresztúrnál nyakon csípték.
A MÁV vagyongazdálkodásában lévő ingatlanokat már el is kezdték átadni Komló városának.
Illetve a MÁV vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok átadását Komló városának.
Nemcsak országszerte, helyben is meglepte az embereket, hogy elbontanák a komlói vasútvonal városon belüli szakaszát. Az ötlet Polics József polgármesteré, aki gazdaságélénkítésre használná a felszabaduló területeket. Könnyen lehet azonban, hogy végül semmi sem történik.
Leállítják a személyforgalmat a Debreceni-Nagykereki vasútvonalon, mert egy akkumulátorgyár miatt el kell bontani belőle egy szakaszt. Az ország egyik legforgalmasabb mellékvonala a 11. vonal, amit Lázár János bezárat. Bár a MÁV ígéri, hogy újranyitják, sokkal valószínűbb, hogy végleges lesz a bezárás.
Sok mindent próbált már a MÁV, de ilyet talán még nem. A rendőrség előállította az ittas szolgálattevőt, akit azonnali hatállyal felfüggesztettek.
150 méterről van szó.
Az IC-k sem mehetnek át.
A Veszprém és Ajka közötti vasúti szakaszt 2018-ban újították fel, de szakemberek már akkor figyelmeztettek: a spórolós felújítás miatt megint baj lesz. A baj hat ével később megtörtént. Jó, ha év végére járhatnak a vonatok.