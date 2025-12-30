Akkumulátorgyár miatt bezárt vonal, részeg vasutas miatt leállított vonatok, kaotikus nyári hétvégék – 15 felejthetetlen MÁV-pillanat 2025-ből

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Amióta Lázár János a közlekedési miniszter, a magyar vasút újra reflektorfényben van. Az ország legkonfliktusosabb, egyben legmédiaérzékenyebb politikusa elintézte, hogy a MÁV körüli történések automatikusan politikai színezetet kapjanak. Mivel extrém történésekből idén sem volt hiány a magyar vasúton, a MÁV többet szerepelt a hírekben, mint Orbán Viktort, Magyar Pétert, Lázár Jánost és Szijjártó Pétert kivéve bármelyik magyar politikus. A tavalyi évhez hasonlóan idén is összegyűjtöttünk 15 olyan pillanatot, amikor mindenki a MÁV-ról beszélt az országban.

Január 14-én reggel meghibásodott az oroszlányi személyvonat. Mivel a Budapestre tartó járat nem sokkal Tatabánya előtt, a nyílt pályán robbant le, az utasoknak a fagyos időben be kellett sétálniuk a város vasútállomására. Egyik olvasónk fotókat is készített a sínek között gyalogló utasokról.

Forrás: Olvasó

Az utasok végül a következő, Budapest felé tartó vonattal utazhattak tovább Tatabányáról. A meghibásodott szerelvény miatt a vonal menetrendje is felborult, az oroszlányi személyvonatok 30-60 perccel hosszabb menetidővel közlekedtek. Az egyik járat utasainak pedig pótlóbuszra kellett átszállniuk.

A MÁV járműveinek többsége évtizedek óta szolgálja a magyar vasutat. Örökké azonban még a legstrapabíróbb mozdonyok sem tudnak működni. Erre tökéletes példa volt január 17-e, amikor a Keleti pályaudvar kocsijavító műhelyében kigyulladt egy szerelvények előfűtésére szolgáló villanyfűtőgép. Mivel a tűz átterjedt egy másik villanyfűtőgépre is, aznap este két mozdony égett ki a Keletiben.

A tűz továbbterjedését a vasutasok akadályozták meg, miután 30 kocsit állítottak át a pályaudvar másik vágányaira. A MÁV-csoport vezérigazgatója profiknak és bátraknak nevezte a balesetre reagáló kollégáit. Hegyi Zsolt azt írta, „a mentés során önmagukat sem kímélték, egyikük füstmérgezés gyanújával kórházba is került”. Neki gyors felépülést kívánt.

Egészen szokatlan látványban lehetett részük azoknak, akik május 29-én a Baja-Kiskunfélegyháza vasútvonalon utaztak. A két város közötti egyik InterRégió vonat ugyanis a HÉV-ekre jellemző, zöld-fehér festésű Bz-motorkocsival közlekedett. A látvány azért volt nagyon szokatlan, mert a Bz-motorvonatok piros-sárga festéssel szoktak közlekedni. Ezért is hívják őket a köznyelvben piroskának.

A szokatlan festésű Bz-motorkocsi azért zöld-fehér színű, mert korábban a MÁV-HÉV tulajdona volt. A motorkocsit 2019-ben igazították a HÉV arculatához, akkor festették zöld-fehérre. A MÁV azonban 2025 februárjában nagyjavításra a MÁV dombóvári műhelyébe szállította, májusban pedig forgalomba is állította. A zöld-fehér kocsi azóta járja az országot.

Kinézete annyira meglepő, hogy több olvasói levelet is kaptunk miatta. Egyik olvasónk például a balatonszepezdi strandról azt írta, „egyszercsak felbukkant egy Bzmot-szerelvény, amit konkrétan egy HÉV húzott. Meséltem a többieknek, teljesen hülyének néztek”.