Aláírás nélküli gyalázkodó cikkben szállt bele a Nemzet Török Gáborba, Török pedig Szoboszlai apjának szavaival vágott vissza

Török Gábor Fotó: Németh Dániel/444

Nehezen érthető, durván személyeskedő támadást indított a pártlap Magyar Nemzet az ellen a Török Gábor politológus ellen, aki 2015 óta az MLSZ elnökségének női fociért felelős tagja.

Az még a Magyar Nemzet mércéjével mérve is meglepő, hogy miért szálltak bele Törökbe:

egy olyan futballügyi véleménye miatt próbálják kicsinálni és vádolják „vegytiszta ellenzéki narratíva” terjesztéséveli, ami egyrészt annyira evidencia, hogy inkább tekinthető általánosan elfogadott tényállításnak mint véleménynek. Másrészt ugyanez azóta az Orbán Viktor által szervezett, a miniszterelnök facebookján közvetített focitémájú beszélgetésében is elhangzott. Külön érdekesség, hogy az állampárt propagandaközlönye másfél hónapja dolgozott a lejárató anyagon.

Ezt onnan tudni, hogy az egész Török november 17-i Facebook-posztjára alapul. A magyar válogatott írek elleni, sokakat sokkoló vb-selejtezős veresége után írt Török rövid posztot arról, hogy szerinte az eredmény ellenére sem szabadna elküldeni Marco Rossi szövetségi kapitányt. A poszt zárlata az, ami kiváltotta a Magyar Nemzet talányos reakcióját. Török ezt írta:

„A kapitányt el lehet küldeni, lehet, hogy küldeni sem kell, mert megy magától, de aki tartós változást szeretne, annak inkább azt kellene átgondolnia, amit a számok mutatnak: hogy a soha nem látott mennyiségű közpénz és a soha nem tapasztalt politikai figyelem ellenére hol tart ma a magyar labdarúgás a tehetségek kinevelésében és menedzselésében. Kevesebb urambátyám és sikerpropaganda, több verseny és tudás - szerintem ez kellene, nem a csapat és a kapitány keresztre feszítése.”

Ez nagyjából konszenzusos vélemény a magyar foci elmúlt 15 évéről. Nemhogy nem ellenzéki, de ugyanezt ennél még markánsabban is ragozta például Bognár György az Orbán miniszterelnök facebookján lefolytatott, ugyanebből a meccsből kiinduló november 20-i beszélgetésben. Maga a miniszterelnök és az MLSZ is úgy gondolják, hogy a befektetett pénzhez képest nem termelődik elég jó fiatal focista, Orbán deklaráltan ezért szigoríttatta meg a kiemelt fociskadémiáknak járó állami támogatás folyósítását. Erről az említett netes műsoban is hosszan beszélt.

A Magyar Nemzet ehhez képest azt állítja, hogy ez „vegytiszta ellenzéki narratíva” és hosszú cikket közölt arról, hogy Török az MLSZ elnökségi tagjaként bezzeg nem szólalt fel a futballra fordított közpénzek ellen.

A politológus friss válaszposztjában azzal kezdi, hogy

„szerintem pedig amit írtam, abban semmi olyan nincs, amit akár a szakma, akár a politika máshogy látna, ha őszintén beszélne. Ráadásul én mindig is ezt mondtam és gondoltam, kívül és belül egyaránt.”

Ezután megismételte a fent idézett, a propagandisták által fájlalt bekezdést, majd Szoboszlai Domink apjának, egyben nevelőedzőjének ugyanerről szóló idézetével zárta a posztját, úgyis mint