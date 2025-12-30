Amerika dróncsapást hajtott végre egy venezuelai raktárépület ellen, ez lehetett az első támadás az országon belüli célpont ellen

Amerikai MQ-9 Reaper drón száll le egy Puerto Rico-i bázison. Fotó: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP

A CNN saját információja szerint a CIA decemberben dróntámadást intézett egy venezuelai kikötőben álló raktárépület ellen, amelyet az amerikai titkosszolgálati információk szerint a Tren de Aragua nevű banda drograktárnak használt. Innen tölthették fel a kábítószercsempész hajókat. A CNN megjegyzi: ez lehetett az első ismert amerikai támadás a venezuelai incidensben az országon belüli célpont ellen.

A lap tudomása szerint a támadás idején az épületben nem tartózkodott senki, így nem voltak sérültek vagy áldozatok. Bár a CNN két forrásból is úgy tudta, hogy a támadáshoz szükséges titkos információkat a hadsereg különleges erői biztosították a CIA-nak, a US Special Operations Forces szóvivője ezt tagadta.

Trump elnök egy december 26-ai interjújában ködösen már utalt arra, hogy az amerikai fél kilőtt valamilyen nagyobb objektumot „ahonnan a hajók jöttek”, majd most hétfőn egy riporternek ezt annyival részletezte, hogy olyan raktárról volt szó, ahonnan a hajóikat droggal töltik fel.

A CNN egyik forrása szerint a drónos akció sikeres volt, a raktár és az összes hozzá tartozó hajó elpusztult, de a támadás ezzel együtt inkább szimbolikusnak volt minősíthető, mivel az ország kikötőiben annyi hasonló létesítmény található, hogy egy kiiktatása Venezuelán belül sem keltett különösebb figyelmet.