Csak sikerült átadni az M30-as autópálya azon szakaszát, ahol Lázár János szerint átbaszta az államot a Strabag

Bár már több mint egy hete készre jelentette a Strabag az M30-as gyorsfogalmi út 39. kilométerének térségében kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását, csak kedd délután sikerült azt megnyitni a forgalom előtt – írta meg az Útinform.

A Miskolc és Szikszó közötti szakasz felújításáról Lázár János posztjában ezt írta: „Megvédtük a magyar emberek érdekeit, kitapostuk a Strabagból a javítást, és már el is indulhattak az első autók az M30 kijavított szakaszán! Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!”

Ez volt az a szakasz, amelynek hirtelen komoly politikai hírneve lett, amikor Lázár János ÉKM-vezér az út mellett állva kijelentette: „A Strabag átbaszott minket”. Az M30-as autópálya 40 milliárd forintért épített szakaszát csak 2021-ben adták át, de már 2024 februárjában le kellett zárni, mert Szikszónál az egész töltés megcsúszott, és az aszfalt szétrepedt egy 150 méteres szakaszon.

Lázár szerint a felelősség a Strabagot terheli. Februárban azt állította, hogy október 30. a határidő, eddig kell a Strabagnak helyreállítani az autópályát. Miután erre nem került sor, Lázár már az Orbán-kormány „átbaszásáról” beszélt, majd előállt azzal, hogy titokban a Strabag pénzeli Magyar Pétert, és el kell őket távolítani Magyarországról.

A Strabag már december 11-én készre jelentette a munkákat, a műszaki átadás-átvétel pedig december 16-án, kedden történt. Az ÉKM ekkor azt írta, hogy várhatóan szerda délután újra indulhat a forgalom a pályán. Azt is hozzátették, hogy „a Strabag számára itt azonban nem ér véget a felelősség”.

Az osztrák cég viszont nem ment bele a minisztérium alkujába, úgyhogy pár órával később jött a jóval szűkszavúbb minisztériumi közlemény, mely szerint az autópályát mégsem tudják megnyitni, mivel a Strabag nem volt hajlandó garanciát vállalni. „A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni.”

Azóta Lázár János minisztériuma odáig jutott, hogy egyenesen kijelentették, hogy szerintük „a Strabaggal történő szerződéskötés a magyar állam érdekeivel súlyosan ellentétes”.