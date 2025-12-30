Donald Tusk szerint heteken belül véget ér az ukrajnai háború, ráadásul amerikai katonák garantálnák helyben a békét

„A béke a láthatáron van, kétségtelen, hogy olyan dolgok történtek, amelyek reményt adnak arra, hogy a háború véget érhet, méghozzá elég gyorsan. De ez még mindig csak remény, messze nem 100 százalékos bizonyosság” – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök a keddi kormányülésen.

Megszólalását azzal egészítette ki, hogy a láthatár, ahol már a békét látja, nem hónapokat vagy éveket, hanem heteket jelenthet.

Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk Fotó: Szergej Gapon/AFP

Tusk a NATO-főtitkár Mark Ruttéval és európai országok vezetőivel tárgyalt, miután Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap az Egyesült Államokban tárgyaltak élőben.

A lengyel miniszterelnök szerint a heteken belül bekövetkező békekötés keretein belül amerikai katonák érkezhetnek Ukrajnába, hogy a két háborúzó fél közötti kérdéses sorsú területeket felügyeljék. Tusk szerint az erre való hajlandóság újdonságnak számít az amerikaiak részéről. „Meglátjuk, mennyire lesznek következetesek partnereink az Atlanti-óceán túloldalán.”

Kijelentéseit sem Kijev, sem Washington nem erősítette meg, de más európai vezetők sem nyilatkoztak ehhez hasonlókat. Zelenszkij sem erősítette meg Tusk kijelentését, azt mondta, az amerikai katonák jövőjéről csak az Amerika dönthet. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy a tárgyalások során volt szó hasonló tervekről, Ukrajna pedig örülne egy ilyen jellegű garanciának.

Zelenszkij amerikai látogatása után azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciáit a megállapodás tervezete szerint 15 évre rögzítenék, a meghosszabbítás lehetőségéve. Az ukrán elnök jelezte Trumpnak, hogy szívesebben fogadnának ennél hosszabb időtartamú garanciákat, mivel a háború már így is 15 éve tart. Trump a tárgyalások után azt mondta, a biztonsági garanciák terén 95 százalékos a megállapodás. (TVP)