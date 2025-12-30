Egy Szijjártó Péterrel haverkodó antiszemita által vezetett litván párt csatlakozik a Fidesz európai pártcsaládjához

POLITIKA
A szélsőjobboldali litván Nemunas Hajnala hamarosan csatlakozhat a Fidesz által is alapított Patrióták Európáért pártcsaládhoz - írta meg a Telex a párt elnökének nyilatkozata alapján. Remigijus Žemaitaitis pártelnök szerint a 2027 tavaszán tervezett litván önkormányzati választások előtt sor kerülhet a csatlakozás bejelentésére, amit a Patrióták vezetőségének kell elfogadnia.

A pártelnök szerint pártja már kapott meghívót a Patriótáktól, a kérdésről pedig a Fidesz több politikusával is egyeztetett, köztük Szijjártó Péter külügyminiszterrel is.

Szijjártó Péter és Remigijus Žemakaitis, a litván szélsőjobb vezére novemberben.
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Žemaitaitis a magyar sajtóban azzal híresült el, hogy Szijjártó Péter novemberben úgy tárgyalt vele hosszasan, amikor a balti légtérvédelmi missziót látogatta meg, hogy a litván vezetés részéről csak miniszterelnök-helyettesi szinten találkozott. A szélsőjobboldali pártalapítóval való tárgyalás órákig tartott, a magyar külügyminiszter pedig nagyon szépeket írt róla utólag.

Žemaitaitist decemberben nem először ítélték el antiszemita gyűlöletbeszéd és a Holokauszt relativizálása miatt. Azután alapította meg a leginkább radikális jobboldali, populista jelzőkkel illetett pártját 2024-ben, hogy kitették az addigi jobbközép pártjából. Kénytelen volt lemondani a képviselői helyéről is, az alkotmánybíróság ugyanis megállapította, hogy a rendszeres antiszemita kirohanásaival és a gyűlöletbeszéddel megszegte parlamenti esküjét és Litvánia alkotmányát. Ezután a parlament is felfüggesztette a mandátumát, és csak azért nem fosztották meg attól, mert ő önként lemondott róla.

Példának okáért ilyeneket szokott mondani:

„A litván zsidók szervezték meg a litvánok tömeges deportálását 1941-ben”

- állította többször is.

„Meddig fognak még politikusaink térdelni a zsidók előtt, akik megölték népünket, és hozzájárultak a litvánok elnyomásához és kínzásához, valamint országunk elpusztításához? Mikor fognak a zsidók bocsánatot kérni tőlünk?”

- kérdezte hasonló szellemben, a litván történelmi szenvedésekért a zsidókat okolva:

„Mi, a litván nép, soha nem feledkezhetünk meg a zsidókról és az oroszokról, akik nagyon aktívan hozzájárultak nemzetünk elpusztításához!” Az „NKVD és KGB leszármazottai”, vagyis a zsidók uralkodnak ma is a litvánok felett

mondta.

POLITIKA antiszemitizmus fidesz-kdnp Patrióták Európáért Patrióták Holokauszt relativizálása Nemunas Hajnala Remigijus emaitaitis antiszemita gyűlöletbeszéd Szijjártó Péter litvánia
Kolozsi Ádám
külföld