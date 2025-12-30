Felhős, szeles és hideg szilveszterünk lesz

Szerda délelőtt alapvetően napos lesz az idő, délutánra viszont északkeleten megsokasodnak a felhők, elszórtan akár a hó is eshet – írja a Hungaromet. Szilveszter estére a nyugati szél is feltámad, a magasabban fekvő helyeken akár viharos is lehet. A csúcshőmérséklet -2 és 3 fok között várható.

Csütörtökre, az év első napjára lassacskán szakadozik majd a felhőzet, de gyenge havazás is előfordulhat. A délnyugati, déli szelet lökések kísérik, a nappali hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1, +6 fok között valószínű, éjszaka pedig -6-ig is hűlhet a levegő.

Péntekre a meteorológusok újra nagyobb felhőzetet jósolnak, az ország déli-délkeleti részein pedig eső is előfordulhat, de akár északon is lehet csapadék. Velünk marad a szél, az hőmérséklet reggel -6 és 3 fok között, délután pedig 0 és 6 fok között alakul.