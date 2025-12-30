„A »tihanyi Magyar Péter« kiosztott nekünk egy lángost, majd elmondta: Nem a balatoni árak magasak, mi vagyunk csórók” – írta az Index nyáron egy Zoltán nevű lángososról.
Nincs már annyi ideje a focira, mert hobbiból Tatabányán kartonozik.
Az epitheton ornansok igazi világa továbbra is a futball. Tőzsér Dániel volt válogatott labdarúgóról a Wikipedia-oldala állítja, hogy: „Bobby Davison azt nyilatkozta Tőzsérről, hogy ő a magyar Frank Lampard.”
Pető Tamás, a Videoton vezetőedzője szeretne a Fehérvár Fergusonja lenni.
A budai Jurányi Ház mintájára alkotó- és játszóhelyet akarnak létrehozni a független színházaknak, kulturális műhelyeknek a főváros tulajdonában álló volt iskolaépületben, a XIII. kerületi Szabolcs utcában.
„Én tovább hirdetem a munkásságod” – üzente Nagy Sándor, a magyar Hulk Hogan a példaképének a nemrég elhunyt amerikai sztár halála után.
A magyar–szlovák határon lévő Karancsot nevezik így, hiszen a környék legmagasabb hegye a maga 727 méterével.
Kreitler-Sas Máté újbudai önkormányzati képviselő nevezte el így a tilosban parkoló Delhusa Gjont.
Az ősnarancsos Vágvölgyi B. András nevezte el így Rogán Antalt, aki Szakonyfaluból származik.
A Balin élő szörfoktató, Lajkó Norbert az RTL Határtalan szerelem című műsorában szerepelt.
Spenót helyett rizst, csirkét és tojást eszik a magyar Popeye, Sinka Zsolt, aki 112 tonnát, vagyis egyszerre hat kamiont húzott el a fogaival Mezőtúron.
Ha jól értem, Ceglédi Zoltán így nevezte el Puzsér Róbertet, akinek a kocsmája a Tűzoltó utcában van.
Kátai-Németh Vilmos ügyvéd az, akit így írtak le, mivel a Tisza Párt jelöltje a 9-es választókerületben látássérült aikidómester.
Az egykor a Bolognában, az Anconában és a Genoában is futballozó 61-szeres magyar válogatott Détári Lajost nevezték így.
Így nevezte a Válaszonline Orosz Örsöt, aki az elmúlt időszakban egyesületével számos szenzációs kulturális értéket mentett meg a felvidéki és az egyetemes magyar művelődésnek.
A novemberben elhunyt Jenei Imrét, a magyar és a román labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitányát nevezték így.
A Kárász Kikötőtől Tiszafüred felé kell menni, hogy az ember láthassa a nádast.
Schiffer András, Magyarország egyik legtöbbet nyilatkozó, Tisza-kritikus politikai kommentátora a világ leggazdagabb embereinek svájci találkozója után így emlegeti az etyeki fórumot, amin Tarr Zoltán kimondta, amit kimondott.
Varjasi Gábor ezredes, Zalaegerszeg hajdani rendőrkapitánya, aki a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatójaként vonult nyugdíjba, 75 éves lett – őt nevezték a zalai Columbónak. (Nem összetévesztendő a magyar Columbóval.)
A Moby Dicket nevezték így.
A Telexen így nevezték William Shakespeare-t.
Ez pedig én volnék a belémhabarodott Vadhajtások szerint.
És végül álljon itt néhány találmány a láthatóan már ettől a sorozattól megihletett kollégáimtól:
Aki ismer kistérségi jellegű epitheton ornansokkal díszített helyi híres embereket, ne tartsa magában!
Olvasóink további, kistérségi jellegű epitheton ornansokkal díszített helyi híres embereket találtak.
Újabb kistérségi, epitheton ornansokkal emlegetett kvázi világsztárokat mutatunk be, de nemcsak embereket, hanem tájakat és műalkotásokat is.
Lepsényi Boglárka hazai versenyzőt vert a döntőben a csehországi vébén.