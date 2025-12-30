Idén már novemberig több kamatot fizetett az állam, mint tavaly egész évben

Az Államadósság Kezelő Központ néhány napja frissített adatai szerint idén november 30-ig 3771 milliárd forint volt a központi költségvetés összes kamatkiadása. Ha ehhez hozzávesszük a devizabetétek és a kincstári egységes számlán lévő forintbetétek kamatbevételeit, valamint egyes állami pénzmozgásokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat, akkor az jön ki, hogy idén november végéig nettó 3684,6 milliárd forintnyi kamatfizetési kötelezettség terhelte a magyar államot.

Ez több, mint bármelyik korábbi év összes kamatkiadása volt, vagyis történelmi rekordot jelent (igaz, mivel volt egy olyan év, a 2024-es, amikor a december kamattöbbletet hozott, az év végi nettó kamategyenleg lehet még kedvezőbb).

Mivel az ÁKK adatai szerint tavaly az év egészében 3613,13 milliárd forint volt a kamatbevételekkel nem csökkentett kamatkiadás, a múlt évben havonta átlagosan 301 milliárd volt az államot sújtó kamatteher. Az idén november végére összejött 3771 milliárd forint viszont havi 342,82 milliárd forintot jelent, ami 14 százalékos növekedés a tavalyi havi átlaghoz képest.

Persze a kamatkiadásokat, ahogy magát az államadósság összegét is, nem elsősorban forintban, hanem inkább GDP-arányosan érdemes nézni.

A 2000 óta eltelt időszak első tizenöt évében előbb a 2000-es csúcsról nagyot esett, majd stagnált a GDP-arányos kamatkiadások összege. Ezután 2015-től a covid-válság kezdetéig meredeken csökkent, azóta viszont durván emelkedik a kamatkiadások összege, igaz, 2021 óta a GDP-arányos kamatbevételek is nőnek.

És végül ha a nettó kamategyenleget nézzük, hasonló ívet látunk: 2019-ig javult a mutató, abban az egy évben GDP-arányosan már 2 százalék alatt volt. Azóta viszont ismét romlik a tendencia, és a vártnál kisebb gazdasági bővülés, illetve az idei magas kamatfizetések miatt az valószínűsíthető, hogy 2025-ben a tavalyi 3,51 százalékosnál is rosszabb egyenleget látunk majd, és csak az lesz a kérdés, hogy a 2013-as vagy egészen a pénzügyi válság időszakát, 2009-et idéző szintre esnek-e a nettó kamatkiadások.