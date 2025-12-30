Ismét a kormánypárt nyert az előrehozott koszovói választásokon

Gyorsan új kormányt akar alakítani a vasárnapi előrehozott választások nyertese, a korábbi, valamint ügyvezető miniszterelnök Albin Kurti – írta meg a Politico. Ugyan a februári választásokon is Kurti pártja, az Önrendelkezés kapta a legtöbb szavazatot, ez nem volt elég az önálló kormányalakításhoz, így a sikertelen koalíciós tárgyalások után új választást kellett kiírni.
Míg az előző választásokon csak 42 százalék körüli eredményt ért el, Kurti pártja ezúttal közel 50 százalékot kapott, ami az elemzők szerint nagyobb esélyt teremt a kormányalakításra. Erre azért is lenne gyorsan szükség, mert Koszovónak még nincs elfogadott költségvetése a jövő évre, valamint a parlamentnek jövő márciusban kell új államfőt választaniuk.