Ismét a kormánypárt nyert az előrehozott koszovói választásokon

Gyorsan új kormányt akar alakítani a vasárnapi előrehozott választások nyertese, a korábbi, valamint ügyvezető miniszterelnök Albin Kurti – írta meg a Politico. Ugyan a februári választásokon is Kurti pártja, az Önrendelkezés kapta a legtöbb szavazatot, ez nem volt elég az önálló kormányalakításhoz, így a sikertelen koalíciós tárgyalások után új választást kellett kiírni.

Albin Kurti Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

Míg az előző választásokon csak 42 százalék körüli eredményt ért el, Kurti pártja ezúttal közel 50 százalékot kapott, ami az elemzők szerint nagyobb esélyt teremt a kormányalakításra. Erre azért is lenne gyorsan szükség, mert Koszovónak még nincs elfogadott költségvetése a jövő évre, valamint a parlamentnek jövő márciusban kell új államfőt választaniuk.