Kipukkant a Labuborék? – zuhannak a Pop Mart részvényei

A nyár elején azt írtuk, közel 400 százalékkal nőtt az őrületet kiváltó Labubukat gyártó kínai cég, a Pop Mart nettó nyeresége. Az év végére a lendület látványosan elfogyott, a cég részvényei nagyot estek az elmúlt hetekben, miután egyre többet lehetett hallani arról, hogy a viszonteladói kereslet nagyot csökkent – írta meg a Bloomberg.

Fotó: JB LACROIX/Full Picture Agency via AFP

A hongkongi tőzsdén jegyzet vállalat részvényei keddre 6,2 százalékkal estek, miután a hírek szerint a kínai másodlagos piacon jelentősen gyengült a kereslet. A visszaesés azonban korábban, augusztusban kezdődött, amikor a részvények közel 44 százalékkal zuhantak be.

Crybaby és Labubu Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

Mindettől függetlenül a kínai vállalat részvényei éves szinten bőven nőttek, a cég pedig továbbra is kitartóan próbálkozik idei sikerének meglovaglásával, megismétlésével. A Pop Mart új figurákat dobott a piacra, köztük a Crybaby-sorozatot és a Hirono babákat.