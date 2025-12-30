Korábban a magyar körözési toplista élén állt a magyarellenes ukrán politikus, most a legnagyobb ingyenes parkolót nyithatta meg Beregsurányban

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Natali Vasziljeva beregszászi influenszer. A háború óta meglehetősen nyomott hangulatú magyarok lakta kisváros életébe próbál egy kis vidámságot csempészni. Igaz, hogy mivel ő maga ukrán, elsősorban az ukrán lakosságot célozzák a videói a TikTokon. Vasárnap azonban átjött a határon, hogy a magyarországi oldalon, a beregsurányi határátkelő közvetlen szomszédságában egy ingyenes parkolóról készítsen promóvideót.

#ingyenesparkolás #freeparking #берегшурань ♬ оригинальный звук - Natália Vasylieva @natali_vasylieva Не платіть за паркування! 🚗 🅿️ 🆓Безкоштовна парковка поруч із пунктом пропуску Берегшурань, у кількох кроках від кордону. • Ne fizess a parkolásért! 🚗 🅿️ 🆓Ingyenes parkoló a Beregsurányi határ mellett, pár lépésre az átkelőtől. • Don’t pay for parking! 🚗 🅿️ 🆓Free parking next to the Beregsurány border crossing, just a few steps away • Ingyenes parkolási lehetőség 📍🆓🅿️ a Beregsurányi határ közvetlen szomszédságában Gyors, kényelmes megoldás határátlépőknek #beregsurány

A videóban arról van szó, hogy az ingázóknak tökéletes helyen (a háború ellenére manapság is sokan járnak át – főleg nők – dolgozni Magyarországra), a határátkelő mellett 300 férőhelyes ingyenes parkoló várja hétfőtől azokat, akik autójukat a magyar oldalon hagynák. A felvételen feltűnik egy konténer, rajta egy cégnév: BeregParking Kft.

Részlet Natali Vasziljeva promóvideójából, ami a BeregParking Kft. parkolójában készült

A BeregParking Kft. (hivatalosan egybeírják) egy Antipov János nevű tiszakerecsenyi lakosé, az ügyvezetője pedig Anti Viktor, aki ugyanarra a címre van bejelentve és ugyanúgy hívják az édesanyját, mint Antipov Jánosét. Magyarul testvérek, és mindketten magyar állampolgárok.

Anti Viktor nem csak a neve alapján, hanem a születési adatai szerint is az a férfi, aki 2019-ben a magyar rendőrség körözési toplistájának élén volt.