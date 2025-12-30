Lopott kocsival ment fürdőzni, az autóban talált pénzből még meg is reggelizett egy vezsenyi férfi

A rendőrök elfogtak egy vezsenyi férfit, aki lopott autóval ment fürdőzni, a kocsiban talált pénzből pedig reggelit vett és megtankolt – írja a police.hu. A kocsi tulajdonosának elmondása szerint december 29-én reggel csak pár pillanatra hagyta a ház előtt járó motorral az autóját, de mire visszatért, már csak a hűlt helyét találta. A tulaj autójában voltak a személyes iratai, a bankkártyái és a pénze is.

A tulaj egy helyi haragosára gyanakodott, a rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították is az elkövetőt. Az 54 éves férfira egy tiszakécskei fürdőben találtak rá. A belépőt az autóban talált 100 ezer forintból fizette, előtte még meg is reggelizett és tankolt. Mielőtt bement a fürdőbe – elmondása szerint azért, hogy az autót ne lopják el –, a kulcsot és leszerelt rendszámot eldugta Tiszakécskén.

Az előállított és gyanúsítottként kihallgatott férfit kétrendbeli lopás bűntett, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A kocsit megtalálták és visszaadták a tulajdonosának.