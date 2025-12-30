Haleda Zia Fotó: -/AFP

80 éves korában meghalt Haleda Zia, Banglades első női miniszterelnöke, a 20 éve ellenzékben lévő, de a februári választás esélyesének számító jobbközép Bangladesi Nacionalista Párt (BNP) alapítójának lánya. A pártot jelenleg a 60 éves fia vezeti.

Banglades a függetlenség elnyerése utáni 15 évben katonai diktatúra volt, a junta megdöntése utáni évtizedeket két nagyhatalmú politikusnő, Haleda Zia és a távollétében a múlt hónapban halálra ítélt Sejk Haszina Vazed vetélkedése határozta meg. Az első szabad választást 1991-ben Zia pártja nyerte, őt Sejk Haszina Vazed követte a miniszterenöki székben és ez a sormintha folytatódott 2006-ig, amikor Sejk Haszina Vazed közel húsz évre bebetonozta egyre diktatórikusabb, de a választások intézményét megtartó hatalmát. Vazed rezsimjét a 2024-es dikáktüntetések söpörték el.

Haleda Zia akkor került a bangladesi politika első vonalába, amikor 1981-ben egy elvetélt puccskísérlet során megölték férjét, Ziaur Rahmant, a katonai junta egyik erős emberét, az ország akkori elnökét. Három évvel később vette át a férje által alapított BNP vezetését. A leginkább a keresztnevét használó Haszina ezután összefogott későbbi nagy ellenfelével, az országalapító és szintén meggyilkolt Mudzsibur Rahmán sejk lányával, Haszina Vazeddel, hogy 1990-ben az általuk vezetett felkelés döntse meg Hoszain Ershad katonai diktatúráját.

Az első szabad választást ezután Haleda pártja nyerte és ő lett a miniszterelnök. Ő volt a második nő a világon, aki demokratikus választáson lett muszlim többségű ország vezetője, 3 évvel a pakisztáni Benazir Bhutto után. Ő alakította át az ország politikai berendezkedését elnökiről miniszterelnökire és ő vezette be a kötelező és ingyenes alapfokú oktatást,.

A következő másfél évtizedet az egymással ádozul szembeforduló két erős politkusnő rivalizálása határozta meg. Haleda Zia csendes, visszafogott, de határozott stílusa állt szemben Haszina Vazed temperamentumos felllépésével. 1996-os választási veresége után öt évvel később Haleda ismét kormányra került, hogy 2006-ban az átmeneti katonai junta egy időre őt és nagy riválisát is korrupciós vádakkal börtönözze be. 2004-ben 20-nál is több halálos áldozattal járó bombamerénylet történt Haszina Vazed egyik politikai gyűlésén. 2018-ban, Vazed miniszterelnöksége alatt egy helyi bíróság Haleda Zia fiát mondta ki bűnösnek az akció miatt, amit a BNP koncepciós pernek nevezett.

2006 után Haleda többé már nem került hatalomra. Pártja bojkottálta a 2014-es és 2024-es választásokat is. A politikusnőt 2018-ban egy árvaháznak adományozott 250 ezer dollár korábbi elsikkasztása miatt a fiával együtt börtönbüntetésre ítélték, majd 2020-ban egészségügyi okokból házi őrizetbe került. Az eljárást politikai pernek nevezte, amivel diktatórikus ellenfele szerinte a hatalomtól akarta távoltartani a családját. A házi őrizetből 2024-ben, nagy ellenfelének elűzése után szabadult. Idén négy hónapon át kezelték Londonban.