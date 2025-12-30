Mit keres az Index vezetése Mészáros Lőrinc kitüntetettjei között?

Média
Idén a karácsonyi szezon egyik tűzijátékát Hadházy Ákos szolgáltatta, aki megszerezte a Mészáros Csoport karácsonyi ünnepségén díjazottak listáját. Több okból is hír lett ebből (Ricky Martin fellépésén is túl). Egyrészt annyi díjat – több mint kétszázat (!) – ítéltek meg a gálán, hogy csak a kiosztásuk két órán át tartott. Aztán mert Mészáros kitüntette top vezetőként saját fiát, ifj. Mészáros Lőrincet, és lányát, Beatrixot. Másnak az tűnt fel, hogy az év partnere díjat vehette át Szokira Tamás, a miniszterelnök veje is. Csak a vezetők közül 130-at díjaztak, de még a Puskás Akadémia játékosai közül is jutott kitüntetés többeknek is. Máshol sokat támadták Hadházyt is amiatt, hogy egyszerű munkavállalókat is megszégyenített a lista nyilvánosságra hozásával, és mert szolgának nevezett beosztottakat. A cégcsoport tiltakozott Hadházy posztja miatt, de a valóságtartalmát nem kérdőjelezték meg.

Mészáros Lőrinc ünnepi pompában
Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

Mészáros kitüntetett számos újságírót és médiavezetőt is – köztük olyanokat is, akik egyébként formailag nem kapcsolódnak a cégbirodalmához. Például Ómolnár Miklóst, a Ripost főszerkesztőjét, akinek lapja a Mediaworks médiavállalathoz tartozik. (Ahhoz a cégcsoporthoz, amit Mészáros évekkel ezelőtt felajánlott a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, vagyis az alapítványi tulajdonban lévő KESMA javára.) Azon is meg lehetne lepődni, miért kapott kitüntetést Szöllősi György, aki elvileg a köztulajdonban lévő Nemzeti Sport főszerkesztője – ha nem tudnánk persze, hogy hosszú éveken keresztül dolgozott Mészárosnak, például a Puskás Akadémia kötelékében. Szép példája a lista állam és párt illetve a holdudvar összefonódásának.

Három név különösen érdekes a médiavezetők közül. Vaszily Miklósé, aki a TV2 igazgatósági tagja (Várkonyi Andreával, Mészáros feleségével együtt) valamint vezérigazgatója egyben – és aki lassan évtizedes távlatban kezeli a felcsúti milliárdos médiapiaci befektetéseit. Korábban, miután felállt a közmédiát összefogó MTVA vezetői székéből, Vaszily mozgatta Mészáros pénzét az Echo TV–ben és a Pesti TV–ben, majd teljesen átvette az irányítást a TV2-ben is. Miután részesedést szerzett az Indamedia kiadóvállalatban, 2020 novemberében megvásárolta az akkor alapítványi tulajdonban lévő Index részvényeinek többségét. Két éve februárban már Orbán Viktor évértékelőjére is hivatalos volt.

Vaszily Miklós, itt még az MTVA megbízott vezérigazgatójaként
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Vaszily kapcsolata Mészáros felé ismert. Az ő díja – bár érdekes részletként tűnt fel Hadházy posztjában – nem volt meglepő. Annál inkább a másik két indexes díjazotté. A kiadó igazgatóságában hármak ülnek: a Vaszily mellett a másik tulajdonos Ziegler Gábor és Starcz Ákos.

Média
