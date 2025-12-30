Nagyon úgy néz ki, hogy Sulyok Tamásnak maradt még mondanivalója a néphez

„Élve a lehetőséggel, a megszokott hagyományt kissé átformálva nem az év eleji derű mámorában, hanem a karácsony meghitt örömében szólok Önökhöz. Ez személyes életemhez is jobban illeszkedik, lelki alkatomnak is inkább megfelel” - indokolta még tavaly Sulyok Tamás, hogy köztársasági elnökként miért rakatta át évösszegző beszédét szilveszterről karácsonyra.

Lehet, hogy sokaknak fel sem tűnt, de a saját hagyományát tartva Sulyok idén is elmondta december 26-án a beszédét.

Úgy tűnt tehát, hogy Magyar Péternek szabad a pálya, aki tavalyhoz hasonlóan idén is bejelentkezett az újévi beszédre.

Nade Sulyok nem hagyta ennyiben, és kedd este Készülünk … szöveggel kirakott egy posztot, amiben kamerák előtt Kapu Tibor űrhajóssal pózol.

Magyar oda is kommentelt gyorsan, hogy ezek szerint odaszóltak neki Orbánék.

Sulyok karácsonyi beszédének egyébként egy gyors következménye volt. Reakcióra késztette a volt kommunikációs igazgatóját, Szántó Georginát, aki előbb arról posztolt, hogy volt főnöke tönkretette őt, és hogy Sulyok Tamásnak a „jó szó ellenséggé vált”. Majd kérdésünkre azt válaszolta, „a hónapok óta tartó fájdalom és az igazságérzete hatására” érezte szükségét a saját profilképe alá kritikus kommentet írni.

Megkérdeztük, mire gondolt, amikor Sulyok Tamás féktelen pénzköltését kritizálta. Azt válaszolta, hogy ez alatt „a külföldi utak delegációs létszámát és résztvevőit értettem (ami ellen folyamatosan harcoltam ottlétem alatt), továbbá az elnök házastársának különböző (úgynevezett jószolgálati) megmozdulásait számos kísérővel és felhajtással”.

„Leegyszerűsítve: azt szajkóztam, hogy visszatetsző, ha népes kísérettel odaállítanak különböző helyszínekre abban a reményben, hogy majd mindenki gazsulál nekik, és a kézfogásról fotó készül, s legalább igyekezzenek úgy tenni, mintha jót akarnának az embereknek” – írta a 444-nek, hozzátéve, hogy ő ez utóbbiban próbált segíteni. Pénteki kommentjében Szántó azt írta, hogy amikor az ilyen pénzköltések miatt szólt, azt a választ kapta, hogy „neked miért baj, ha jól érezzük magunkat?”

Visszatérve Sulyok hagyományteremtő időzítésére. A Mandinernek tavaly azt mondta, hogy azért tart az újévi beszéd helyett karácsonyi beszédet, mert „a karácsonynak mint keresztény ünnepkörnek és a szeretet ünnepének kiemelt szerepe van a magyar családok életében, nemzetünk egyik legfontosabb összetartó ereje. A karácsonyt mi még komolyan vesszük, ellentétben Európa nyugati felével, ott sok helyen már másként tekintenek rá. Feladatomnak és kötelességemnek érzem, hogy a karácsonyi elnöki beszéddel, a nemzeti közösségeink eredményeiről való beszámolással is emeljük a karácsony ünnepi jellegét.”

Jó eséllyel most már újévi beszédet is fog tartani mégis.