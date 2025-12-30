Súlyos autóbaleset részese volt a Jake Paul állkapcsát egy hete eltörő Anthony Joshua, két barátja is meghalt, ő nagy szerencsével megúszta

Joshuát kiszedik az autóból.

Súlyos autóbaleset részese volt Nigériában Anthony Joshua, a britek korábbi bokszvilágbajnoka, aki egy héttel ezelőtt több csonttöréssel járó, brutális verésben részesítette Jake Paul influenszert - jelentette a Reuters hírügynökség. A részben nigériai származású Joshua több, a háttércsapatába tartozó barátjával együtt utazott Ogun State állam egyik főútján, amikor az autó sofőrje egy nagy sebességű, szabálytalan előzés közben elvesztette az uralmat a kocsi felett és egy út mentén parkoló teherautóba csapódott. Az autóban összesen öten utaztak, Joshua két barátja, egyben csapattagja meghalt, ketten sértetlenül szálltak ki, maga a 36 éves bokszoló az első jelentések szerint kisebb sérüléseket szenvedett, de a biztonság kedvéért kórházba szállították és megfigyelés alatt tartják. A sportoló állítólag a hátsó ülésen utazott.

Joshua, aki Nagy-Britanniában született brit-nigériai szülők gyerekeként, majd 12 éves koráig Nigériában nevelkedett, épp most készül visszatérni a ringbe, hogy 2026-ban a szintén brit Tyson Fury ellen bokszoljon.

Az eset hírét hallva Jake Paul arról tweetelt, hogy az élet mennyivel fontosabb a boksznál és imádkozik az áldozatokért és Johuáért.