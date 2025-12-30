Újabb hadgyakorlatot tartott Kína Tajvan körül, miközben az állami propagandában kalapáccsal püfölték a sziget elnökét

Új katonai technológiákat vetett be Tajvan partjainál a kínai hadsereg a „Justice Mission 2025” névre keresztelt hadgyakorlat során, amely az amerikai-tajvani fegyverkereskedelmi megállapodás után alig egy héttel kezdődött – írta meg a Reuters.

A keddi bevetés idején a kínai állami médiában olyan anyagok jelentek meg, amelyek Peking technológiai és katonai fölényét hirdették, valamint arra utaltak, hogy Kína szükség esetén Tajvant erőszakkal is képes lenne elfoglalni.

Propagandaképek is készültek az alkalomra, ebből az egyiken Tajvan szigete látható, déli és északi részén „Az igazságosság kalapácsaival”, amelyek maguk alá temetik Lai Ching-te tajvani elnököt is.

Az Egyesült Államok december közepén jelentette be a Tajvannak szánt rekordösszegű, több mint 11 milliárd dolláros fegyvercsomagját, amire válaszul a kínai védelmi minisztérium figyelmeztetett, hogy „erőteljes intézkedésekkel” fog válaszolni.

A helyzet nem csak ezért különösen feszült, Kína katonai fenyegetésként tartja számon Japánt is, nem csak a két ország vadászgépeinek találkozása, de a japán miniszterelnök Tajvanról szóló, nagy botrányt kiváltó megjegyzései miatt is.

A hadgyakorlaton Kína új hadihajókat használt, és rakétákat lőtt ki Tajvan környékén a szigetország mindkét felén. A kínai hadsereg tengeri és légi célpontok elleni támadásokat is szimuláltak, valamint tengeralattjáró-elhárítási gyakorlatokat is végrehajtottak.

A hírügynökségnek nyilatkozó névtelen tajvani biztonsági tisztviselő azt mondta, úgy látják, mintha Kína olyan szárazföldi célpontok megsemmisítését szimulálná, mint például az amerikai gyártmányú HIMARS rakétarendszer. Le Ching-te tajvani elnök azt írta, a frontvonalon állomásozó tajvani csapatok készen állnak a sziget védelmére, de Tajpej nem kívánja eszkalálni a helyzetet.

Peking a demokratikusan működő Tajvant saját területének tekinti, és többször megfogadta, hogy szükség esetén erővel fogja ellenőrzése alá vonni a szigetet. A tajvani kormány elutasítja Peking területi követeléseit, és ismételten azzal vádolta Kínát, hogy meghamisítja a történelmet

Mint azt a jövőévi külpolitikai trendeket előrevetítő cikkünkben írtuk, 2026 lesz az első év, amikor Kína már képes lehetne Tajvan lerohanására (Pekingból nézve a nemzet egyesítésére), és nincs olyan hatalom, ami biztosan meg akarná és tudná is védeni a szigetet. Talán Amerika végül segítene, de ez a talán a tajvaniakat már biztosan nem nyugtatja meg.

De ha 2026-ban a kínaiak már meg is tehetnék, ebből még egyáltalán nem következik az, hogy meg is akarják tenni. Ez az év pedig éppen ezért is lesz izgalmas, mert kiderülhet, hogy valójában mit akar Peking. Tajvan lerohanása iszonyatos költségekkel járna, mindkét oldalon nagyon sok kínai ember halálával, és egyáltalán nem biztos, hogy ezt az áldozatot a Kínai Kommunista Párt kifürkészhetetlen vezetői meg akarják hozni.