2025 szilveszterére megérkezett hozzánk Villangó Máté, a Munkáspárt egri időutazója

Nagyon kemény évek elé néz a Fidesz, kiindulva abból a kis videóból, amivel mt.villango, azaz Villangó Máté egri munkáspárti politikus lepett meg minket (a videó december közepén került ki a Tiktokra, de hozzám csak ma jutott el). Az ellenzéki politikus egy szót sem vesztegetett az országot a dolgok mostani állása szerint tizenöt éve, most már állampárti-pártállami struktúrában irányító Fideszre, ugyanakkor komoly aggodalmát fogalmazta meg a Tisza párt politikája miatt.

„A Tisza-jelenség olyan gyorsan terjed az országunkban, mint egy vírus, és nekünk kötelességünknek kell megfékezni, még mielőtt több kárt okoznak, mint most”

– nevezi néven egyedül a Tiszát, mint láthatóan egyetlen ellenfelüket a politikai hatalomért folyó versenyfutásban.

Ha nem abból indulunk ki, hogy a Munkáspárt a Fidesz side projektje, akkor csak egy dolog történhetett: a videó a jövőből érkezett. Egy olyan időszakból, amikor ezek szerint már a Tisza volt kormányon, és épp gőzerővel építette a klientúráját, mondjuk pártkatonákat ültetve a legfőbb ügyészi, jegybankelnöki, ÁSZ-elnöki székekbe, míg a Fidesz már csak egy múló emlék volt, amelyre egy szót se érdemes vesztegetni.

Nem tudjuk, Villangó Máté a 2030-as kampányra készült-e, vagy egy előrehozott választásra ezzel a kis jövőből jött felvétellel, de mindenképpen úgy tűnik, hogy néhány év alatt drasztikusan átalakult a magyar belpolitika.

Az egyetlen aggasztó hírünk, hogy még akkor is a háború vagy a béke lesz a magyar politika legfőbb kérdése, amikor Villangó Máté és a magyar kommunisták egy frissen elkészült programstruktúrát használva fegyverül, nekimennek a Tisza-kormánynak („a mozgósítás zajlik, a mozgósítás már lassan a végstádiumban jár”). Micsoda évek jönnek, micsoda évek! Török Gábor legyen a talpán, aki számított erre.

@mt.villango 2026-os Országgyülési Választás Sziasztok! Villangó Máté vagyok. Egerben élek, itt tanultam, és pontosan tudom, milyen kihívásokkal szembesül a város és a választókerületünk. A csapatommal nap mint nap azon dolgozunk, hogy 2026-ra felkészülten, felelősen és hitelesen tudjam képviselni benneteket. Számomra a politika nem ígéretekről szól, hanem arról, hogy valódi válaszokat adjunk a valódi problémákra. Egernek olyan képviseletre van szüksége, amely érti a helyi ügyeket, és az itt élők érdekeit tartja szem előtt. @Munkáspárt @thurmergyula ♬ eredeti hang - Villangó Máté



