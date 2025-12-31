24.hu: A MÁV száz százalékos tulajdonrészt szerzett a bedőlt dunakeszi járműjavító új reinkarnációjában

Száz százalékos tulajdonrészt szerzett a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. a frissen alapított Dunakeszi Vasútgépész Járműjavító és Járműgyártó Kft.-ben, derül ki egy szilveszter napján érkezett bejegyzési kérelemből, melyet a 24.hu vett észre.

Ez már a harmadik néven működő cég ugyanazon a telephelyen, miután az eredeti dunakeszi járműjavító és tulajdonosa, a Ganz-Mavag Invest Zrt. súlyos adósságokkal felszámolás alá került.

A lap szerint a cégnevek újak, valójában azonban a Magyar Vagon-csoport bedőlt cégeinek reinkarnációját, az állami mentőakció egyik fázisát látjuk. Ez az a cégcsoport, amely az óriási, 1 milliárd eurós egyiptomi vasútikocsi-megrendelés részese lett a (Magyar Vagon) Dunakeszi Járműjavító és Járműgyártó Kft. révén, orosz partnerséggel.

A gigaüzlet köré kiépült céghálóból azután a NER-elitbe tartozó Szalay-Bobrovniczky-Kristóf jelenlegi honvédelmi miniszter, Tombor András MCC-alapító és Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltségei nemrég 10 milliárd forintot szívtak ki osztalékágon, ehhez képest fordulat volt, hogy felszámolásba dőlt mind az egyiptomi vagonokat gyártó dunakeszi járműjavító, mind a cég tulajdonosa, a Ganz-Mavag Invest Zrt.

A lap szerint a háttérben egy gyors állami mentőakció zajlott le: karácsony előtt leválással új cégeket hoztak létre, amelyekbe átvitték a vagongyártáshoz szükséges eszközöket, miközben az adósságok a felszámolás alatt álló társaságoknál maradtak. A jogszabályi keretet a stratégiailag kiemelt felszámolásokra vonatkozó, 2021-ben elfogadott törvény adta meg.

Az új, adósságoktól megtisztított cég 3 millió forintos jegyzett tőkével indult, saját tőkéje meghaladja a 10 milliárd forintot, ebből több mint 3 milliárdnyi tárgyi eszköz és közel 7 milliárdnyi készlet került bele. Ezt a társaságot vásárolta meg most a MÁV. A dolgozókat munkajogi jogutódlással továbbfoglalkoztatják, az üzemi tanács és a szakszervezet ezt tudomásul vette, ugyanakkor a kollektív szerződés és a MÁV-juttatások kiterjesztését kérte.