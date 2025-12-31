5,2 millió oldalnyi Epstein-iratot kell átnézniük az ügyvédeknek

Az amerikai igazságügyi minisztérium közölte, hogy még 5,2 millió oldalnyi Epstein-aktát kell átvizsgálnia, amihez körülbelül 400 ügyvédre van szükség négy különböző minisztériumi szervezeti egységből, derül ki egy, a Reuters által kedden megtekintett kormányzati dokumentumból.

A dokumentum szerint ez várhatóan jóval későbbre tolja a iratok végleges nyilvánosságra hozatalát annál, mint ahogyan azt korábban várták, miután a Kongresszus december 19-i határidőt szabott meg a folyamatra.

A Reuters által látott dokumentum szerint összesen 400 ügyvédet biztosít az iratok átnézésére a Büntetőosztály, a Nemzetbiztonsági Osztály, az FBI, valamint a New York-i Manhattanben működő amerikai ügyészség. Ez pontosabb – és potenciálisan jóval nagyobb – szám, mint az igazságügyi minisztérium korábbi becslései.

A dokumentum hozzáteszi, hogy az iratok felülvizsgálatára január 5. és 23. között kerül sor.

Egy már korábban nyilvánosságra hozott fotó Trumpról és Epsteinről Fotó: HANDOUT/AFP

A minisztériumi vezetők távmunka-lehetőségeket és szabadnap-jutalmakat kínálnak ösztönzésként az önként jelentkezők számára – áll a dokumentumban –, amely szerint a feladatot vállaló ügyvédektől elvárják, hogy naponta három–öt órát szánjanak az átvizsgálásra, és körülbelül napi ezer dokumentumot nézzenek át.

A Kongresszus által széles körű, kétpárti támogatással elfogadott törvény előírja az összes Epsteinhez kapcsolódó irat nyilvánosságra hozatalát, annak ellenére, hogy Trump hónapokon át próbálta azokat zár alatt tartani. A jogszabály értelmében minden dokumentumot december 19-ig kellett volna közzétenni, az áldozatok védelmét szolgáló kitakarásokkal.

Trump az 1990-es években és a 2000-es évek elején baráti kapcsolatban állt Epsteinnel. Állítása szerint kapcsolatuk a 2000-es évek közepén megszűnt, és soha nem volt tudomása Epstein szexuális visszaéléseiről.